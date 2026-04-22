Megkapta a magáét az ostobaságáért a Real játékosa, aki reagált a történtekre + videó

Múlt szerdán a Real Madrid 4-3-ra kikapott a Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-es összesítéssel kiesett. Pedig a hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett spanyolok az első félidőben háromszor is vezetést szereztek, így összesítésben kiegyenlítették a hátrányukat, de a 89. és a 94. percben is gólt kaptak. Abban, hogy a hajrában összeomlottak, nagy szerepe volt Eduardo Camavinga kiállításának a 86. percben. A francia játékos nagyon buta módon viselkedett, a pálya közepén szabálytalankodott, majd nem adta oda a labdát a szabadrúgáshoz, s utóbbiért megkapta a második sárga lapját. S bár ebben a helyzetben a piros túlságosan szigorú ítélet volt, és Slavko Vincic játékvezető is kereszttűzbe került, a Real Madrid szurkolói ettől még Camavinga fejét is leszedték volna…

Camavinga nagy hibát követett el a Bayern München–Real Madrid BL-párharc müncheni meccsén Fotó: TOM WELLER / DPA

Real Madrid–Alavés: a vezeklések napja

S ennek hangot is adtak az Alavés elleni meccsen. Camavinga a 63. percben állt be csereként, és minden labdaérintését füttykoncert kísérte. De Vinícius Júnior és Kylien Mbappé és megkapta a magáét a szurkolóktól. Az élet azonban úgy hozta, hogy a Real 2-1-es győzelme éppen Mbappé és Vinícius góljaival jött össze, és ez a vezekelések napja lett. Vinícus egyáltalán nem ünnepelt a gólja után, és magasba emelt kezekkel kért bocsánatot a szurkolótól, akik a szezonban már rengeteget bírálták a viselkedése miatt. Camavinga pedig utolsóként hagyta el a pályát, hogy a szektorok előtt mindenhol megköszönje a biztatást, integetett és tapsolt, amint az a közösségi médiában terjedő videókon is látható. A gesztusa egyértelműen bocsánatkérésként értelmezhető a szerdai piros lapja miatt.

✋🏿 Eduardo Camavinga also went to say sorry to Real Madrid fans.@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/ByU6JKSTLT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

A mérkőzést követően a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa méltatta játékosát:

– Ő egy rendkívül erős személyiségű futballista, akii a fiatal kora ellenére komoly tapasztalattal rendelkezik. Amikor szükségem van rá – mint ma is –, mindig számíthatok rá a pályán. S nemcsak én bízom benne, hanem úgy gondolom, az egész klub és a szurkolók is – fogalmazott Álvaro Arbeloa.