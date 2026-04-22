Megkapta a magáét az ostobaságáért a Real játékosa, aki reagált a történtekre + videó

A Real Madrid szurkolói még nem emésztették meg, hogy csapatuk kiesett a Bajnokok Ligájából, és ebben egy buta módon begyűjtött piros lap is szerepet játszott. A Bayern München ellen kiállított Eduardo Camavinga kedden az Alavés elleni meccsen meg is kapta a magáét a szurkolóktól, a francia játékos pedig a találkozó után odament a Real Madrid tábora elé.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 11:25
Eduardo Camavinga bocsánatot kért Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
Múlt szerdán a Real Madrid 4-3-ra kikapott a Bayern München vendégeként a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-es összesítéssel kiesett. Pedig a hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett spanyolok az első félidőben háromszor is vezetést szereztek, így összesítésben kiegyenlítették a hátrányukat, de a 89. és a 94. percben is gólt kaptak. Abban, hogy a hajrában összeomlottak, nagy szerepe volt Eduardo Camavinga kiállításának a 86. percben. A francia játékos nagyon buta módon viselkedett, a pálya közepén szabálytalankodott, majd nem adta oda a labdát a szabadrúgáshoz, s utóbbiért megkapta a második sárga lapját. S bár ebben a helyzetben a piros túlságosan szigorú ítélet volt, és Slavko Vincic játékvezető is kereszttűzbe került, a Real Madrid szurkolói ettől még Camavinga fejét is leszedték volna…

Fotó: TOM WELLER / DPA

Real Madrid–Alavés: a vezeklések napja

S ennek hangot is adtak az Alavés elleni meccsen. Camavinga a 63. percben állt be csereként, és minden labdaérintését füttykoncert kísérte. De Vinícius Júnior és Kylien Mbappé és megkapta a magáét a szurkolóktól. Az élet azonban úgy hozta, hogy a Real 2-1-es győzelme éppen Mbappé és Vinícius góljaival jött össze, és ez a vezekelések napja lett. Vinícus egyáltalán nem ünnepelt a gólja után, és magasba emelt kezekkel kért bocsánatot a szurkolótól, akik a szezonban már rengeteget bírálták a viselkedése miatt. Camavinga pedig utolsóként hagyta el a pályát, hogy a szektorok előtt mindenhol megköszönje a biztatást, integetett és tapsolt, amint az a közösségi médiában terjedő videókon is látható. A gesztusa egyértelműen bocsánatkérésként értelmezhető a szerdai piros lapja miatt.

A mérkőzést követően a Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa méltatta játékosát:

– Ő egy rendkívül erős személyiségű futballista, akii a fiatal kora ellenére komoly tapasztalattal rendelkezik. Amikor szükségem van rá – mint ma is –, mindig számíthatok rá a pályán. S nemcsak én bízom benne, hanem úgy gondolom, az egész klub és a szurkolók is – fogalmazott Álvaro Arbeloa.

A Real Madrid–Alavés találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
