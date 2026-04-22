Marca: a kifütyült Real Madridot Arda Güler köré kell újjáépíteni – és Szoboszlai?

A Real Madrid 2-1-es győzelmet aratott az Alavés ellen a La Liga 33. fordulójában kedd este. A gólt szerző Vinícius Júnior füttyöt és tapsot is kapott a szurkolóktól, Álvaro Arbeloa szerint még évekig maradnia kellene a királyi gárdában, de a szerződése jövőre lejár. A spanyol szaklap, a Marca ugyanakkor nem Vinícius – és a jelek szerint nem is a klubbal hírbe hozott Szoboszlai Dominik –, hanem Arda Güler köré építené a Real Madrid következő sikercsapatát.

2026. 04. 22. 6:52
Miután az Alavés elleni győzelem ellenére újra kifütyülték a szurkolók a Real Madridot, a spanyol szaklap szerint Arda Güler köré kell építkezni Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
„Építs Arda Güler köré!” – adja ki a jelszót a spanyol Marca című szaklap azok után, hogy a Real Madrid nehézkes, 2-1-es győzelmet aratott az Alavés ellen, és a szurkolók újra kifütyülték a csapatot. A lap szerint el kell kezdeni a jövőt építeni, amiben a húszéves török középpályásnak kell a kulcsfigurának lennie. Ez azért is érdekes, mert korábban Szoboszlai Dominik leigazolásával hozták hírbe a Real Madridot, aki a napokban ismerte el, hogy a Liverpoollal továbbra sem egyezett meg a szerződéshosszabbításról.

Arda Güler lehet a jövő kulcsfigurája a Real Madrid csapatában a Marca szerint. Fotó: Anadolu

Güler és Szoboszlai kapcsolata balhétól sem mentes, a két játékos tavaly a magyar és a török válogatott Nemzetek Ligája-meccsén esett egymásnak, majd a közösségi médiádban is folytatták az üzengetést. Nehéz lenne elképzelni, hogyan jönnének ki egymással csapattársakként, de a Marca most egyértelműen amellett tette le a voksát, hogy Güler a Real Madrid legfontosabb játékosa lehet.

 

Arda Güler köré épüljön a Real Madrid?

Güler az Alavés elleni meccsen gólpasszt adott Kylian Mbappénak, ezzel vezetett a Real Madrid 1-0-ra, majd Vinícius Júnior gólja után, már 2-0-s előnynél jött le a pályáról az 58. percben. A Marca szerint ezután a királyi gárda játéka visszaesett, és Gülernek kulcsszerepet kellene kapnia a jövőben.

Sok a kérdés a Real Madrid a következő idényével kapcsolatban, de egy dolog biztosan kirajzolódik: mindent meg kellene tennie azért, hogy Güler legyen a csapat kulcsjátékosa. Egy olyan együttesben, ahol nem megszokott a labdával való tudatos játék, a török aranyat ér. És egyre teljesebb futballistává válik. Már nem csak felvillanásai vannak: súlya van a csapatban, irányít. És még csak húszéves. A Real Madrid sokat fejlődne, ha rá építene. Nélküle minden kiszámíthatóbb

írta a Marca.

Korábban arról is hallani lehetett, hogy Güler ellenzi Szoboszlai leigazolásának a tervét, és a jelek szerint ma már komolyan tervezhet vele a klub. Eközben Fabrizio Romano arról adott hírt, hogy Szoboszlai és a Liverpool közötti tárgyalások továbbra folyamatban vannak. Ezek abba az irányba mutatnak, hogy a magyar középpályás – most még – nem igazol a Realba.

 

Arbeloa arról, hogy kifütyülték Vinícius Júniort

A Real Madrid edzője az Alavés elleni győzelem után kijelentette: továbbra is az a cél, hogy a hátralévő összes meccset megnyerjék, és nem adják fel a harcot a bajnoki címért, amíg matematikailag elérhető – jelenleg hat pont az éllovas Barcelona előnye.

A gólt szerző Vinícius Júnior került ismét a középpontba, akit előbb kifütyültek a madridi szurkolók, majd a gólja után váratlan, bocsánatkérő gesztust tett feléjük, és akkor megtapsolták. Arbeloa szerint ez volt a meccs legszebb pillanata.

– Nem először történik ez meg – mondta Arbeloa a füttyről. – Vinícius mindig nagy erőfeszítést tett, hogy a hátára vegye a csapatot. Nem bújik el, igazi madridista, érzi a címer súlyát, és nagyon bátor. Mindig vita lesz arról, milyen elvárások vannak ebben a stadionban. Ami számomra fontos, hogy Vinícius a füttyöt tapssá változtatta. Hogy hosszabbít-e? Ez nem rajtam múlik, de remélem, még sok évig marad.

Vinícius Júnior szerződése 2027 nyaráig szól a Real Madriddal.

 

