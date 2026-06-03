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Tollhegyen

Pacsi a tengerentúlról

A magát nonbinárisként és transzneműként meghatározó kolléga Budapestről tudósítva élte meg a Tisza Párt győzelmét követő ünnepélyes parlamenti beiktatást.

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Pilhál György
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Magyar Pétertisza pártthe new york timesmasha gessen 2026. 06. 03. 5:00
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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