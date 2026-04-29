Magyar Pétereurópai parlamentmentelmi jog

Az ügyészség nem árulja el, kérni fogják-e Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Kitérő választ adott az ügyészség lapunk érdeklődésére, indítványozzák-e Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését a Tisza Párt elnökének telefonlopási ügye miatt. Magyar Péter lemond ugyan az EP-képviselői tisztségről, ám magyar parlamenti mandátumával ismét mentelmi jog illeti meg.

Munkatársunktól
2026. 04. 29. 19:13
20241005_Budapest_Magyar Péter tüntetés
Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF).

A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban 2025 októberében úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.

Magyar Péter még azzal kampányolt, hogy eltörli a mentelmi jogot

Emlékezetes, hogy a 2024-es EP-választás kampánya során Magyar Péter többször is azt hangoztatta, hogy a mentelmi jogra nincs szükség, s amint lehetőségük lesz, eltörlik.  Ám a diszkóbotránya után ellene indult büntetőeljárások során az EP-képviselősége miatt kapott mentelmi joga mögé bújt, hogy ne vonhassák felelősségre.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter a pártja kétharmados győzelmét követően a köztársasági elnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Médiahatóság vezetője mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt is lemondásra szólította fel. A Magyar Nemzet érdeklődésére korábban a Legfőbb Ügyészség ezzel kapcsolatban úgy reagált: az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommentálja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

