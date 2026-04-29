Az ügyészség nem árulja el, kérni fogják-e Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF).

A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban 2025 októberében úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.

Magyar Péter még azzal kampányolt, hogy eltörli a mentelmi jogot

Emlékezetes, hogy a 2024-es EP-választás kampánya során Magyar Péter többször is azt hangoztatta, hogy a mentelmi jogra nincs szükség, s amint lehetőségük lesz, eltörlik. Ám a diszkóbotránya után ellene indult büntetőeljárások során az EP-képviselősége miatt kapott mentelmi joga mögé bújt, hogy ne vonhassák felelősségre.

Mint arról beszámoltunk, Magyar Péter a pártja kétharmados győzelmét követően a köztársasági elnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke és a Médiahatóság vezetője mellett Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt is lemondásra szólította fel. A Magyar Nemzet érdeklődésére korábban a Legfőbb Ügyészség ezzel kapcsolatban úgy reagált: az ügyészség következetes gyakorlata, hogy politikai megnyilvánulásokra nem reagál, azokat nem kommentálja.