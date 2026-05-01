Szégyen! Még Deák Bill Gyulának is magyarázkodnia kellett

Bill kapitány soha nem vett részt pártrendezvényen, kizárólag a közönsége érdekelte. Most mégis a magyar blues legendája megalázó módon magyarázkodásra kényszerült.

Felháborító!

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásait ért kritikákra reagálva Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter lapunknak elmondta: tudatos politikai ferdítés kampányfinanszírozásként beállítani a kulturális célú támogatásokat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az NKA pályázatai nyilvánosak, a támogatások pedig a magyar kultúra egészét szolgálják.

A történet annak fényében különösen érdekes, hogy miközben ma az állami támogatási rendszert támadja, Molnár Áron „NoÁr” korábban maga is bőségesen részesült belőle: több támogatott filmben szerepelt, és állami forrásból jutott el egy New York-i fesztiválra is.