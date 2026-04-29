Molnár Áron „NoÁr” most vádaskodik, de nemrég még állami pénzen fesztiválozott New Yorkban

Molnár Áron, a Hadik első számú mellékszereplője Németh Szilárd Fidesz alelnökkel, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárával. Forrás: Ellenpont

X – A rendszerből törölve (2018): A támogatási listában 489 millió forint gyártási támogatás szerepel, plusz korábbi előkészítési támogatás. A filmben Molnár Áron is játszott.

Seveled (2019): A támogatási listában a film a munka­címén, Mimi néven futott, és 349,85 millió forint gyártási támogatást adott rá a filmintézet. A romantikus vígjátékban Molnár Áron Robikát, a főszereplő legjobb barátját játszotta.

Toxikoma (2021): A film 370 millió forintgyártási támogatás kapott. Molnár Áron ebben a filmben a főszereplőt, Szabó Győzőt játszotta.

Második kör (2020): A Molnár Áron szereplésével készült film 5,88 millió forinttámogatást kapott.

Molnár Áron tehát a kritikus videók és tüntetések mellett a filmes szerepeiért jelentős, állami támogatásból származó bevételekhez is jutott.

NoÁrék kampánya: videók, kapcsolatok, növekvő elérés

Az Ellenpont korábban arról írt, hogy NoÁrék minden eszközt bevetettek a kormányváltásért: a Loupe Színház színészei évek óta kormánykritikus videókat készítettek, és kapcsolatba hozták őket a Tiszával is. Bódis Kriszta alapítványa többször szervezett velük közös programot, sőt együtt jelentek meg a 2024-es Színikritikusok Díján is. A társulat vezetőjének elszólása pedig arra utalt, hogy külföldi források is szerepet játszhatnak a működésükben.

A lap szerint Molnár Áron közösségi médiás elérése is látványosan megugrott, miután politikai szerepet vállalt: míg korábban videói alig értek el néhány ezer vagy tízezres nézettséget, később ez megsokszorozódott, hasonlóan az általa támogatott Magyar Péter online jelenlétéhez.