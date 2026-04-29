molnár árontámogatásfilmnoárnemzeti kulturális alap

Molnár Áron „NoÁr” most vádaskodik, de nemrég még állami pénzen fesztiválozott New Yorkban

Miközben ma az állami támogatási rendszert támadja, Molnár Áron „NoÁr” korábban maga is bőségesen részesült belőle: több támogatott filmben szerepelt, és állami forrásból jutott el egy New York-i fesztiválra is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 7:57
Molnár Áron, a Hadik első számú mellékszereplője Németh Szilárd Fidesz alelnökkel, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárával. Forrás: Ellenpont
  • X – A rendszerből törölve (2018): A támogatási listában 489 millió forint gyártási támogatás szerepel, plusz korábbi előkészítési támogatás. A filmben Molnár Áron is játszott.
  • Seveled (2019): A támogatási listában a film a munka­címén, Mimi néven futott, és 349,85 millió forint gyártási támogatást adott rá a filmintézet. A romantikus vígjátékban Molnár Áron Robikát, a főszereplő legjobb barátját játszotta.
  • Toxikoma (2021): A film 370 millió forintgyártási támogatás kapott. Molnár Áron ebben a filmben a főszereplőt, Szabó Győzőt játszotta.
  • Második kör (2020): A Molnár Áron szereplésével készült film 5,88 millió forinttámogatást kapott.

Molnár Áron tehát a kritikus videók és tüntetések mellett a filmes szerepeiért jelentős, állami támogatásból származó bevételekhez is jutott.

 

NoÁrék kampánya: videók, kapcsolatok, növekvő elérés

Az Ellenpont korábban arról írt, hogy NoÁrék minden eszközt bevetettek a kormányváltásért: a Loupe Színház színészei évek óta kormánykritikus videókat készítettek, és kapcsolatba hozták őket a Tiszával is. Bódis Kriszta alapítványa többször szervezett velük közös programot, sőt együtt jelentek meg a 2024-es Színikritikusok Díján is. A társulat vezetőjének elszólása pedig arra utalt, hogy külföldi források is szerepet játszhatnak a működésükben.

A lap szerint Molnár Áron közösségi médiás elérése is látványosan megugrott, miután politikai szerepet vállalt: míg korábban videói alig értek el néhány ezer vagy tízezres nézettséget, később ez megsokszorozódott, hasonlóan az általa támogatott Magyar Péter online jelenlétéhez.

 

Borítókép: Molnár Áron (Forrás: Képernyőfotó)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
