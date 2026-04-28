Hankó Balázs: Tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként beállítani az NKA támogatásait

Az, hogy a magyar kultúra jelen van az ország minden pontján, nem kampány, hanem közösségépítés – hangsúlyozta a tárcavezető. Az átláthatósággal kapcsolatos felvetésekre válaszolva a miniszter kiemelte: minden nyertes pályázat adatai elérhetők az NKA hivatalos felületén. Az elszámolások határideje az év vége, így a támogatások felhasználása is ellenőrizhető.

Hankó Balázs szerint a rendszer megfelel a jogszabályi kereteknek, és a magyar kultúra támogatását szolgálja, miközben a politikai célú támadások félrevezető képet festenek a valóságról.

Mint ismert, Molnár Áron (NoÁr) néhány napja olyan bejelentést tett, amely szerint létezik egy titkos, nyilvánosan nem elérhető pályázat, amelyen keresztül 17 milliárd forintot osztottak ki többek között zenészeknek, akik segítették a Fideszt.