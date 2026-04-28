Hankó Balázs: Tudatos ferdítés kampányfinanszírozásként beállítani az NKA támogatásait

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásait ért kritikákra reagálva Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter lapunknak elmondta: tudatos politikai ferdítés kampányfinanszírozásként beállítani a kulturális célú támogatásokat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az NKA pályázatai nyilvánosak, a támogatások pedig a magyar kultúra egészét szolgálják.

Gábor Márton
2026. 04. 28. 4:45
Az, hogy a magyar kultúra jelen van az ország minden pontján, nem kampány, hanem közösségépítés – hangsúlyozta a tárcavezető. Az átláthatósággal kapcsolatos felvetésekre válaszolva a miniszter kiemelte: minden nyertes pályázat adatai elérhetők az NKA hivatalos felületén. Az elszámolások határideje az év vége, így a támogatások felhasználása is ellenőrizhető.

Hankó Balázs szerint a rendszer megfelel a jogszabályi kereteknek, és a magyar kultúra támogatását szolgálja, miközben a politikai célú támadások félrevezető képet festenek a valóságról.

Mint ismert, Molnár Áron (NoÁr) néhány napja olyan bejelentést tett, amely szerint létezik egy titkos, nyilvánosan nem elérhető pályázat, amelyen keresztül 17 milliárd forintot osztottak ki többek között zenészeknek, akik segítették a Fideszt.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
Ha elütne a villamos

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
