Geszti Péter akcióba lendült, már Magyarék kávézni is hívták

A Népszava meglehetősen szervilisre sikerült propagandainterjút készített a saját állítása szerint elnyomott reklámszakember, dalszerzővel, amelyben Geszti kiventillálta magából, hogy micsoda sérelmek érték a NER alatt. De most végre jön a megtisztulás és a szakmai munka fog számítani.

Elmesélte, hogy már kávézni is hívták valakik a kormány környékéről. Ebben nincs is semmi meglepő, azonban az általa használt kioktató, lekezelő stílus már bizony vérlázító volt.

Az interjú legpimaszabb része ugyanis az volt, amikor az Orbán-gyűlölő Geszti rezzenéstelen arccal elmesélte, hogy miként oktatta ki a függetlenség fontosságáról az egykori x-faktoros mentoráltját, Oláh Gergőt, aki kiállt a kormány mellett a kampány során.

„Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó fél évben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke.”