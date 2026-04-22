Geszti Péter akcióba lendült, már Magyarék kávézni is hívták

A mindig független és mindig objektív Geszti Péter már elkezdte a helyezkedést. Az egykori SZDSZ-es kínrímgyáros úgy érzi, most eljött a szabadság.
A Népszava meglehetősen szervilisre sikerült propagandainterjút készített a saját állítása szerint elnyomott reklámszakember, dalszerzővel, amelyben Geszti kiventillálta magából, hogy micsoda sérelmek érték a NER alatt. De most végre jön a megtisztulás és a szakmai munka fog számítani.
Elmesélte, hogy már kávézni is hívták valakik a kormány környékéről. Ebben nincs is semmi meglepő, azonban az általa használt kioktató, lekezelő stílus már bizony vérlázító volt.
Az interjú legpimaszabb része ugyanis az volt, amikor az Orbán-gyűlölő Geszti rezzenéstelen arccal elmesélte, hogy miként oktatta ki a függetlenség fontosságáról az egykori x-faktoros mentoráltját, Oláh Gergőt, aki kiállt a kormány mellett a kampány során.
„Egykori mentoráltam, Oláh Gergő az utolsó fél évben beleállt a NER-propagandába. Beszéltünk telefonon, leveleztünk, felhívtam a figyelmét, hogy vigyáznia kell a hitelességére, függetlenségére, mert egy művésznek az az egyik legfontosabb értéke.”
Tehát az úgy van akkor Geszti szerint, hogy a függetlenség és a hitelesség nagyon fontos, Orbán Viktor mellé ezért bűn állni, de ha történetesen valaki Magyar Péter mellé áll, az viszont már hiteles.
Ezt hívják nagyon durva kettős mércének. Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek.
Borítókép: Geszti Péter (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
