idezojelek
Poszt-trauma

Fekete-Győr András fröcsög, piszkoskodik, a „rollerügyi minisztériumra” ácsingózik

Szeretne ő is egy szeletet a tortából.

fekete - győr andrástisza pártmomentumMagyar Péter 2026. 04. 23. 5:22
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András  Fotó: Havran Zoltán

Tanácsokat osztogatnak, durván fröcsögnek, kárörvendenek, miközben ők csak külső szemlélői voltak az eseményeknek. Őket már korábban leváltották, a szavazóikat pedig felszívta a Tisza Párt. Ennek ellenére sorra olvasom az egykori figurák ügybuzgó posztjait. Ez csak egy dologgal magyarázható: szeretnének ők is egy szeletet a tortából. Ilyen figura az egykori Momentum hajdanvolt, bukott elnöke Fekete-Győr András is. Már a kampányban is igyekezett odadörgölőzni Magyarékhoz, de nem igazán kértek az idegesítő nyomulásából. A választás után pedig a Facebook oldalán ünnepel, sőt ünnepelteti magát, mintha bármi köze is lett volna a Tisza Párt győzelméhez.

Legutóbb a következőt posztolta:

„Épp olvasom, hogy a Fidesz-maffia petíciót indított Sulyok Tamás hatalomban tartásáért. Ha esetleg nem tűnt volna fel az elvtársaknak, április 12-én már lezajlott egy meglehetősen nagy mintás, országos petíció, amelyen magyarok milliói szavaztak arra, hogy a NER összes bábja takarodjon végre a közéletből.”

Ehhez azért pofa kell, valljuk be. Ő beszél itt nagy mintás petícióról, amikor az ő a pártját már 2024-ben lapátra tették az emberek.

Erős a gyanúm, hogy Fekete-Győrnek a „rollerügyi minisztériumra” fáj a foga, a bökkenő csak az, hogy neki még az is bonyolult lenne. Hiszen ő olyan egyszerű, mint egy faék. Ilyen profilú minisztérium pedig egész biztos, hogy nem lesz, ha pedig esetleg mégis lenne, annak vezetésére bőven lenne alkalmas vezető a Tisza Pártban is.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Kovács Attila)

Pozsonyi Ádám
idezojelekkomment

A kommentdemokrácia

Pozsonyi Ádám avatarja

A közösségi média jó pár üdvöskéje úgy tekint a lájkjaira, mintha azok egyfajta demokratikus felhatalmazások lennének. Akinek sok a követője meg az emojija, az kicsit olyan, mint egy miniszter.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
