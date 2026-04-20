Lendvai Ildikó rajtunk gúnyolódik, de közben a lelkünket akarja

„A győzelem után a vesztes fél a kevésbé érdekes. Fontosabb, hogy mit tervez a győztesek új kormánya. Engem sem a Fidesz vezérkarának mozgásai érdekelnek elsősorban. Hanem az a több mint kétmillió. Akik egy földindulásszerű népmozgalom idején, a naponta rájuk zuhogó leleplező információk elől fülüket befogva is rájuk szavaztak. Szükség lesz rájuk egy normális világ berendezésében.”

Az egykori szoci elnök elmondta, hogy nem érdekli őt a vesztes párt mozgása, de ahogy fogalmazott „az a több mint kétmillió” érdekli. Ez a lenéző attitűd, ahogy a Fidesz–KDNP szavazóiról nyilatkozott, a régi időket idézi, amikor az embereket masszaként, arctalan tömegként kezelték.