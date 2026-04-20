Lendvai Ildikó rajtunk gúnyolódik, de közben a lelkünket akarja

A Tisza Párt választási győzelme után érdemes a régi balos megmondóemberek reakcióit figyelni. Lendvai Ildikó a Népszavában lebuktatta magát. A tudomásunkra hozta, hogy mi a véleménye rólunk, gyarló emberekről, akik a patrióta oldalon állunk és a kormánypártokat támogattuk a választáson.
„A győzelem után a vesztes fél a kevésbé érdekes. Fontosabb, hogy mit tervez a győztesek új kormánya. Engem sem a Fidesz vezérkarának mozgásai érdekelnek elsősorban. Hanem az a több mint kétmillió. Akik egy földindulásszerű népmozgalom idején, a naponta rájuk zuhogó leleplező információk elől fülüket befogva is rájuk szavaztak. Szükség lesz rájuk egy normális világ berendezésében.”
Az egykori szoci elnök elmondta, hogy nem érdekli őt a vesztes párt mozgása, de ahogy fogalmazott „az a több mint kétmillió” érdekli. Ez a lenéző attitűd, ahogy a Fidesz–KDNP szavazóiról nyilatkozott, a régi időket idézi, amikor az embereket masszaként, arctalan tömegként kezelték.
További Poszt-trauma híreink
Magas lóról gúnyolódott az egykori cenzor asszony, de az igényét már bejelentette, hogy szüksége van a kormánypárti szavazókra is.
Rossz hírem van, a patrióta tábor meg fog maradni és megújulva vissza fog térni. Nem adjuk a lelkünket!
Borítókép: Lendvai Ildikó (Fotó: Képernyőkép - YouTube)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
További Poszt-trauma híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
A fürdővíz mehet, a gyerek marad
Beérett az EU gyümölcse
Első lépés: helyzetértékelés
Ez jön: vér, veríték és könnyek
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!