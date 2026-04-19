Csoda történt a Facebookon: hirtelen eltűntek a tiszás posztok

Rengeteg összetevője volt ennek a hatalmas méretű vereségnek. Meg kell találni az okokat, és ahogy azt Orbán Viktor mondta, újjá kell szervezni a Fideszt. Nagyon nagy munka lesz, minden szinten előre kell lépnünk. A számos ok közül, ami ide vezetett, a legfontosabb mindig a saját felelősség kérdése, ezt nem kerülheti el a nemzeti oldal.

Azonban Félix egy nagyon érdekes dolgot tapasztalt már a választásokat követő napon. A választási kampány során, már hónapokkal április 12-e előtt feltűnő módon elárasztották a Facebook hírfolyamát különböző kormánykritikus megmondóemberek, tiszás aktivisták és az ellenzéki médiumok posztjai, üzenetei. Olyan embereké, akiket soha nem követett, még csak a profiljukat sem nézte meg soha. Úgy tűnt, mintha csak és kizárólag a Tisza Párt szimpatizánsai, a kormánnyal szemben állók lennének a Facebookon. Azonban, amint lement a választás, varázsütésre eltűntek Magyar Péter hívatlan követői a hírlapíró hírfolyamából. Vagy csoda történt a világhálón, vagy bizony komoly segítséget kapott ezen a téren a Tisza Párt.