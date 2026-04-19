Csoda történt a Facebookon: hirtelen eltűntek a tiszás posztok

Felhévizy még mindig nem dolgozta fel a választási vereséget. Mondják, hogy a gyásznak megvannak a stációi, amiken végig kell menni, hogy fel lehessen belőle gyógyulni. A hírlapíró még nagyon az elején jár ennek a gyászmunkának, de a kudarc okait már elkezdte összegyűjteni magában. Ilyenkor a legfontosabb, hogy a súlyos vereséget méltóságteljesen viselje mindenki, a győztes pártnak pedig jár a gratuláció.
Rengeteg összetevője volt ennek a hatalmas méretű vereségnek. Meg kell találni az okokat, és ahogy azt Orbán Viktor mondta, újjá kell szervezni a Fideszt. Nagyon nagy munka lesz, minden szinten előre kell lépnünk. A számos ok közül, ami ide vezetett, a legfontosabb mindig a saját felelősség kérdése, ezt nem kerülheti el a nemzeti oldal.
Azonban Félix egy nagyon érdekes dolgot tapasztalt már a választásokat követő napon. A választási kampány során, már hónapokkal április 12-e előtt feltűnő módon elárasztották a Facebook hírfolyamát különböző kormánykritikus megmondóemberek, tiszás aktivisták és az ellenzéki médiumok posztjai, üzenetei. Olyan embereké, akiket soha nem követett, még csak a profiljukat sem nézte meg soha. Úgy tűnt, mintha csak és kizárólag a Tisza Párt szimpatizánsai, a kormánnyal szemben állók lennének a Facebookon. Azonban, amint lement a választás, varázsütésre eltűntek Magyar Péter hívatlan követői a hírlapíró hírfolyamából. Vagy csoda történt a világhálón, vagy bizony komoly segítséget kapott ezen a téren a Tisza Párt.
Azt természetesen kár tagadni, hogy az internet világában jelentős hátránya van a nemzeti oldalnak, de azért ez a torzulás, ez az egyoldalú megjelenítés nagyon durván köszönt vissza ebben a kampányban. Arról nem is beszélve, hogy ezen a héten, a választás után, mind a Google, mind a YouTube sorra elkezdte ajánlani a jobboldali médiumok választási tartalmait, amelyek hétfőtől kezdve már teljesen okafogyottá váltak – tűnődött el Felhévizy, és szomorúan kikönyökölt a teraszának korlátján.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Balogh Dávid)
Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!
Beérett az EU gyümölcse
Első lépés: helyzetértékelés
Ez jön: vér, veríték és könnyek
A veszély nem múlt el, inkább nőtt
