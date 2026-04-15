Poszt-trauma

Orbán Viktornak megint igaza lett, Magyar Péter beállt a sorba

Máris kibújt a szög a zsákból.

Csépányi Balázs
Magyar Péter · ukrajna · európai unió · Orbán Viktor · 2026. 04. 15.
Indul a brüsszeli forgatókönyv: Magyar Péter már be is jelentette, hogy támogatja az ukránok hadikölcsönét. Magyar Péter a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését.

Weber és Magyar (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A kilencvenmilliárd eurós uniós hadikölcsönről szóló döntés kapcsán ugyanakkor elismerte, hogy nem kíván Magyarország emiatt hitelt felvenni. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra hivatkozott, hogy a decemberi Európai Tanács ülésén Orbán Viktor már kiharcolt egy olyan lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal egyetemben – kimaradhat a kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételből. Véleménye szerint ez a mentesség továbbra is érvényben tartható, és ebben a konstrukcióban ő maga is támogatná a kijevi hadikölcsönt. Bár korábban ezt a vétót is élesen bírálta, nyilvánosan értetlenségét fejezte ki Orbán Viktor lépése miatt.

Nem kellett sokat várni, Magyar Péter beállt a brüsszeli sorba.

Ha az összes Poszt-traumát látni szeretné, kattintson IDE!

 

A téma legfrissebb hírei

A veszély nem múlt el, inkább nőtt

Új veszélyek és kihívások 2030-ig

Háború és forradalom a kapuk előtt

Történelmi döntés előtt állunk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kezdődik a bábjáték

