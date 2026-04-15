Orbán Viktornak megint igaza lett, Magyar Péter beállt a sorba

Indul a brüsszeli forgatókönyv: Magyar Péter már be is jelentette, hogy támogatja az ukránok hadikölcsönét. Magyar Péter a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: hozzájárulna ahhoz, hogy az Európai Unió finanszírozza Ukrajna háborús költségvetését.
A kilencvenmilliárd eurós uniós hadikölcsönről szóló döntés kapcsán ugyanakkor elismerte, hogy nem kíván Magyarország emiatt hitelt felvenni. Magyar Péter a sajtótájékoztatón arra hivatkozott, hogy a decemberi Európai Tanács ülésén Orbán Viktor már kiharcolt egy olyan lehetőséget, amelynek értelmében Magyarország – Szlovákiával és Csehországgal egyetemben – kimaradhat a kilencvenmilliárd eurós hitelfelvételből. Véleménye szerint ez a mentesség továbbra is érvényben tartható, és ebben a konstrukcióban ő maga is támogatná a kijevi hadikölcsönt. Bár korábban ezt a vétót is élesen bírálta, nyilvánosan értetlenségét fejezte ki Orbán Viktor lépése miatt.
Nem kellett sokat várni, Magyar Péter beállt a brüsszeli sorba.
Borítókép: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
