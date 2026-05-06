A nyári szélsőséges időjáráson még a csapadék sem segítene

Nem lehet a jövőbe látni, de vannak tendenciák

Nincs olyan, aki megmondja, hogy júniusban, júliusban vagy augusztusban milyen időjárás és csapadék nélküli aszályos hőségnapokkal tarkított idő lesz – jelentette ki Németh Lajos. Rámutatott: azonban ha a trendeket, tendenciákat nézzük, akkor – a globális felmelegedés miatt – azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb volt a szélsőséges hőmérsékletű időjárás, ahogy a csapadékhiány és az aszály is.

Ha visszaemlékszünk, tavaly minden idők legszárazabb júniusát éltük meg. Ráadásul ez abnormális időjárás, mivel a sokévnyi megfigyelés alapján a júniusnak az egyik legcsapadékosabb hónapnak kellene lennie

– mutatott rá. Hozzátette: a trendek alapján feltehetően idén nyáron sem fogunk bővelkedni csapadékban vagy kellemes időben, inkább forró napok lesznek.

Az idei nyáron sem fogunk fázni

– zárta gondolatait a meteorológus.