A nyári szélsőséges időjáráson még a csapadék sem segítene

Jósolni nehéz, de a tendenciák egyértelműen tikkasztó nyarat jósolnak.

Erős Hunor
2026. 05. 06. 19:00
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
Hajdúböszörmény, 2022. június 9. Gabona ültetvény a Nyírség és a Hajdúság találkozásánál fekvő város határában, amelyen a csapadék, a vízhiány miatt kisebbek az idén a kalászok a szokásosnál, benne kevesebb szem is érlelődött és a napsütés, a forróság miatt kényszerérett lett az őszi árpa. Az őszi vetésű szántóföldi növények aratása az átlagos években június végén szokott kezdődni.
Fotó: MTVA/Oláh Tibor

Nem lehet a jövőbe látni, de vannak tendenciák

Nincs olyan, aki megmondja, hogy júniusban, júliusban vagy augusztusban milyen időjárás és csapadék nélküli aszályos hőségnapokkal tarkított idő lesz – jelentette ki Németh Lajos. Rámutatott: azonban ha a trendeket, tendenciákat nézzük, akkor – a globális felmelegedés miatt – azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedekben egyre gyakoribb volt a szélsőséges hőmérsékletű időjárás, ahogy a csapadékhiány és az aszály is.

Ha visszaemlékszünk, tavaly minden idők legszárazabb júniusát éltük meg. Ráadásul ez abnormális időjárás, mivel a sokévnyi megfigyelés alapján a júniusnak az egyik legcsapadékosabb hónapnak kellene lennie

– mutatott rá. Hozzátette: a trendek alapján feltehetően idén nyáron sem fogunk bővelkedni csapadékban vagy kellemes időben, inkább forró napok lesznek.

Az idei nyáron sem fogunk fázni

– zárta gondolatait a meteorológus.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
