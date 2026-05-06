bajnokok ligájafüchse berlinone veszprém

Újabb veszprémi feltámadás, hétméteresek döntöttek a Final Fourról Berlinben

A One Veszprém hatgólos hátrányból is visszakapaszkodott Berlinben, a végjátékban már továbbjutásra állt, végül a Füchse Berlin a rendes játékidőben 31-30-ra megnyerte a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóját. Mivel az első mérkőzésen a Veszprém 35-34-re győzött, összesítésben döntetlenre állt a csata, hétméteresek döntöttek, ezekben pedig a német csapat volt pontosabb, így a Füchse jutott be a kölni Final Fourba.

2026. 05. 06. 20:49
A berlini visszavágón is hatalmasat küzdött a a One Veszprém Fotó: Veszprém Megyei Napló/Fülöp Ildikó
Gidsel, aki ötször volt már MVP az Eb-ken, az első mérkőzés után a visszavágón is a mezőny legjobbja volt: ezúttal kilenc gólt szerzett, a párharcban összesen 22 találatig jutott. A One Veszprém óriásit küzdött, kétszer is feltámadt a párharcban, de a végén a hetesek döntöttek a Füchse Berlin javára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

