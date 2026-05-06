ünnepségGyőzelem napjatűzszünet

Elmaradhat a május 9-i ünneplés

Ukrajna kijelentette, hogy nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a május 9-én tartandó győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet. Kijev szerint Moszkva már az ukrán fél által kezdeményezett fegyvernyugvást is többször megsértette.

Magyar Nemzet
2026. 05. 06. 20:50
Fotó: IGOR IVANKO Forrás: AFP
A háború során eddig egyetlen tűzszünet sem bizonyult tartósnak; Moszkva gyakran vallási ünnepek idején tett ilyen javaslatokat. Ukrajna vezérkara szerint Oroszország az áprilisi ortodox húsvét idején életbe lépett előző fegyvernyugvást 32 óra alatt 10 721 alkalommal sértette meg.

A május 6-i tűzszünet korábbi bejelentésekor Zelenszkij május 4-én azt is közölte, hogy Ukrajna továbbra sem kapott hivatalos megkeresést Moszkvától, amely részletezte volna azokat a feltételeket, amelyekről az orosz tisztviselők nyilvánosan beszéltek. Zelenszkij szerint a Kijev által május 6-ra javasolt tűzszünet – amelyhez Moszkva nem csatlakozott – elegendő lenne annak tesztelésére, hogy létrejöhet-e valódi harci szünet.

Úgy gondoljuk, hogy az emberi élet sokkal értékesebb bármilyen évfordulós ünnepségnél

– írta Zelenszkij május 4-én, utalva Oroszország közelgő győzelem napi megemlékezéseire.

Moszkva ugyanakkor Kijevet vádolta azzal, hogy megszegte saját tűzszünetét. Az orosz külügyminisztérium különleges nagykövete, Rodion Miroshnyik szerint Ukrajna támadásokat indított az orosz megszállás alatt álló Krím, valamint az oroszországi Brjanszki terület ellen.

Borítókép: Győzelem napi plakát (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
