Elmaradhat a május 9-i ünneplés

A háború során eddig egyetlen tűzszünet sem bizonyult tartósnak; Moszkva gyakran vallási ünnepek idején tett ilyen javaslatokat. Ukrajna vezérkara szerint Oroszország az áprilisi ortodox húsvét idején életbe lépett előző fegyvernyugvást 32 óra alatt 10 721 alkalommal sértette meg.

A május 6-i tűzszünet korábbi bejelentésekor Zelenszkij május 4-én azt is közölte, hogy Ukrajna továbbra sem kapott hivatalos megkeresést Moszkvától, amely részletezte volna azokat a feltételeket, amelyekről az orosz tisztviselők nyilvánosan beszéltek. Zelenszkij szerint a Kijev által május 6-ra javasolt tűzszünet – amelyhez Moszkva nem csatlakozott – elegendő lenne annak tesztelésére, hogy létrejöhet-e valódi harci szünet.

Úgy gondoljuk, hogy az emberi élet sokkal értékesebb bármilyen évfordulós ünnepségnél

– írta Zelenszkij május 4-én, utalva Oroszország közelgő győzelem napi megemlékezéseire.