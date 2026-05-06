Ennyi volt: Zelenszkij eláll a tűzszünettől

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette, hogy kedden több támadást hajtottak végre Ukrajna ellen, ugyanakkor azzal is megvádolta az ukrán erőket, hogy oroszországi, valamint megszállt krími célpontokat támadtak.

Egy politikai elemző szerint Kijev nem fog kockáztatni

Olekszandr Merezko, az ukrán parlament külügyi bizottságának vezetője hangsúlyozta, hogy Kijev „őszintén érdekelt” egy feltétel nélküli tűzszünetben, nem pedig „egy ideiglenesben, amelynek egyetlen célja Putyin katonai parádéjának biztosítása”, amely után Oroszország folytatná a civilek elleni válogatás nélküli támadásokat – erről a Kyiv Independent számolt be.

Merezko szerint Putyin egyetlen célja a május 8–9-i tűzszüneti javaslatával az lehet, hogy elkerülje a május 9-i moszkvai katonai parádé „megalázó megzavarását”.

Egy ilyen ajánlat a gyengeség és a pánik jele Putyin részéről

– mondta Merezko, és hozzátette, „Putyin rémálma az, hogy a katonai parádét megzavarják vagy tönkreteszik, ami azt az üzenetet küldené az orosz lakosságnak, hogy Putyin gyenge, elveszíti a háborút, és nem képes garantálni az oroszok biztonságát.”

Volodimir Feszenko politikai elemző úgy véli, hogy akár betartja Ukrajna a Moszkva által javasolt május 8–9-i tűzszünetet, akár nem, Oroszország úgysem fogja érvényesíteni azt, és Ukrajna ehhez igazítja majd a saját lépéseit.

Ugyanakkor erős kétségeinek adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna az ünnepségek idején csapást mérne Moszkvára. Szerinte ez arra ösztönözhetné Moszkvát, hogy támadást indítson Kijev ellen, ráadásul „választásról van szó a látványosság és a hatékonyság között”, különösen azért, mert Oroszország más részein is vannak célpontok.

Borítókép: Győzelem napi ünnepi előkészületek Moszkvában (Fotó: AFP)