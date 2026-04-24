Magyar Péter politikusa nem tud leállni, de ezt már a tiszás szavazók sem nyelték le

Úgy tűnik, mindenben meg kell felelni Magyar Péternek, aki kétségkívül mesterdiplomát szerzett az évek alatt arroganciából és mások megalázásából. Emlékszem, még a kávé is majdnem kiesett a kezemből, amikor könnyes szemmel kijelentette a minap, hogy aki arrogánsan viselkedik, az repül a parlamenti frakcióból. Ha ez így van, akkor a Tisza Párt képviselőinek fele nem lesz ott a parlamenti alakuló ülésen, Magyar Péter pedig nem lesz miniszterelnök, az új luxi irodaház helyett pedig a képviselőknek elég lesz egy sufni, mert nem lesznek túl sokan.