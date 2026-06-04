Három új elektromos Suzuki érkezik Európába 2030-ig

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Az esztergomi gyártó a 2025-ös üzleti év eredményeiről szóló sajtótájékoztatóján jelentette be a villanyautók érkezését.

Gulyás Péter
2026. 06. 04. 13:04
Forrás: Magyar Suzuki
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Magyar Suzuki
Krisztián Róbert vezérigazgató-helyettes a budapesti sajtótájékoztatón
Fotó: Peter Sorok / Magyar Suzuki

Tavaly egyébként egy több mint 9 milliárd forint értékű gyárfejlesztési program is megvalósult a Komárom-Esztergom megye legnagyobb munkaadójának számító vállalatnál. A beruházás a hatékonyság növelését, a digitalizációt, valamint a karbonsemleges működés előkészítését támogatta technikai fejlesztésekkel és minden üzemegységet érintett. Új robotok, szerszámok, és önálló anyagmozgató járművek kerültek az üzembe.

Kevesen tudják, hogy a Magyar Suzuki biztosítja az IT-szolgáltatásokat, fejlesztéseket, illetve a 2022 őszén bevezetett Suzuki Connect szolgáltatást a Suzuki egész európai hálózata számára, de a kontinensen működő jogi és compliance részlegeket is hazánkból koordinálják.

Magyar Suzuki
Fumito Szakaj vezérigazgató tavaly óta irányítja a Magyar Suzukit
Fotó: Peter Sorok / Magyar Suzuki

A Magyar Suzuki a motorkerékpár-kereskedelemben is aktív, Magyarországgal együtt összesen 14 ország piacát látja el. A hazai piacon 2025-ben összesen 231 darab Suzuki motorkerékpárt regisztráltak, ami 3,14 százalékos piaci részesedést jelent. Az exportpiacokon összesen 1553 motorkerékpár értékesítésére került sor.

Kilátások

A Magyar Suzuki 2026-ban ünnepli alapításának és a gyár létrejöttének 35 éves jubileumát, az üzem a Suzuki Csoport egyetlen európai termelési központja. Mint elmondták, idén is a stabil működés fenntartására, a versenyképesség megőrzésére, illetve a piaci alkalmazkodóképesség erősítésére próbál fókuszálni a Magyar Suzuki a piacvezető pozíció megtartása mellett.

A motor- és hajómotor-üzletág is jó évet zárt

 

A Magyar Suzuki az autógyártás mellett a hajómotor- és motorkerékpár-üzletágában is meghatározó szereplő Magyarországon és a régióban. A vállalat Marine részlege 1999 óta forgalmaz négyütemű hajómotorokat, alkatrészeket és hajós kiegészítőket a hazai piacon. 2017 óta regionális disztribútori szerepet is betölt a vállalat, Magyarország mellett további 12 országban értékesíti partnerein keresztül a Suzuki hajómotorokat. Tavaly a hazai piacon összesen 495 hajómotort értékesített, ezzel megőrizte piacvezető pozícióját, míg exportpiacain 1891 darab hajómotor talált gazdára.

 

 

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