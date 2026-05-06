Mutatjuk a retek elképesztő gyógyító hatását!

A retek az egyik legnépszerűbb tavaszi zöldség, amit a magyarok zöme előszeretettel ropogtat el a reggeli szendvics mellé. Azonban a piros retek jóval több, mint friss ízű kiegészítője az ételeknek. Valódi vitaminbomba, ami magas víztartalmának köszönhetően rendkívül jól hidratál, valamint számos ásványi anyaggal támogatja a szervezet működését.

Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, ami hozzájárul a kollagéntermeléshez, így segít megőrizni a bőr rugalmasságát és az erek egészségét. Emellett a C-vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is.

A retekben található kálium támogatja a szív megfelelő működését és az idegrendszer stabilitását, a benne lévő B6-vitamin pedig az anyagcsere működésében tölt be fontos szerepet.

Érdemes megemlíteni a folátot is, amely elengedhetetlen kulcsszereplő a vérképzéshez - ebből is rengeteg található az egyszerű retekben.

Ráadásul antioxidánsokban is gazdag, antociánokat tartalmaz, amik szintén hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Ezek az értékes vegyületek összefüggésbe hozhatók a kedvezőbb koleszterinszinttel, valamint a vérnyomás és a trigliceridszint csökkentésével – írja a Gyógyszer nélkül oldala.

