Mutatjuk a retek elképesztő gyógyító hatását!

Ha rendszeresen eszik ebből a zöldségből, az kifejezetten jó hatással lesz a szervezetére, számos súlyos betegség ellen is megvédhet.

A retek az egyik legnépszerűbb tavaszi zöldség, amit a magyarok zöme előszeretettel ropogtat el a reggeli szendvics mellé. Azonban a piros retek jóval több, mint friss ízű kiegészítője az ételeknek. Valódi vitaminbomba, ami magas víztartalmának köszönhetően rendkívül jól hidratál, valamint számos ásványi anyaggal támogatja a szervezet működését.

  • Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, ami hozzájárul a kollagéntermeléshez, így segít megőrizni a bőr rugalmasságát és az erek egészségét. Emellett a C-vitamin fontos szerepet játszik az immunrendszer megfelelő működésében is.
  • A retekben található kálium támogatja a szív megfelelő működését és az idegrendszer stabilitását, a benne lévő B6-vitamin pedig az anyagcsere működésében tölt be fontos szerepet.
  • Érdemes megemlíteni a folátot is, amely elengedhetetlen kulcsszereplő a vérképzéshez - ebből is rengeteg található az egyszerű retekben.
  • Ráadásul antioxidánsokban is gazdag, antociánokat tartalmaz, amik szintén hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Ezek az értékes vegyületek összefüggésbe hozhatók a kedvezőbb koleszterinszinttel, valamint a vérnyomás és a trigliceridszint csökkentésével – írja a Gyógyszer nélkül oldala.

Borítókép: A retek nemcsak finom, hanem nagyon egészséges zöldég / Fotó: Shutterstock

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
