A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel az orosz külügyminisztérium

Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Marija Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé a diplomáciai tárca honlapján.

2026. 05. 06. 21:28
Marija Zaharova Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
„Jól ismerjük a nyugati kisebbség hozzáállását május 9-éhez: szisztematikusan rombolják le a szovjet emlékmű-örökséget, exhumálják a szovjet katonák hamvait, átírják és eltorzítják a történelmet. Pontosan ők azok, akik fegyverrel látják el Ukrajnát, a kijevi rezsim bűnös terveinek bűnrészesei” – hangoztatta szerdán Zaharova.

Az orosz védelmi minisztérium szerda este közölte, hogy a légvédelmi erők 13 óra alatt 46 ukrán drónt semmisítettek meg nyolc régió felett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

