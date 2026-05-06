Két szék közt a pad alá: zsaroló légiósát is szélnek eresztette a Diósgyőr
Újabb légiósaitól válik meg a DVTK: a labdarúgó NB I-ből kieső diósgyőriek most két afrikai játékossal, Anderson Esitivel és Aboubakar Keitával bontottak szerződést. Utóbbi emlékezetes közjáték után került szezon közben a rivális Nyíregyházától Miskolcra azok után, hogy megtagadta a játékot a nyírségieknél, akiket még le is szólt. Aboubakar Keita most legalább együttműködött a klubjával.
