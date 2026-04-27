Poszt-trauma

Pozitív üzenet a szomorú Fidesz-szavazók megtisztelő figyelmébe

Küzdeni mindig, feladni soha!

Csépányi Balázs
Orbán Viktor, Fidesz, tisza párt, választás 2026. 04. 27.
Ez a kis táblázat a Fideszre leadott listás szavazatokat mutatja 1990-től egészen a mostani, 2026-as választásig:

Tisztán látszik, hogy a túloldal által sulykolt mantra, miszerint a Fidesz eltűnt, a támogatottsága összeomlott, egész egyszerűen nem igaz. A Fidesz eddig öt alkalommal nyert választást, ebből kétszer kevesebb szavazattal, mint amit most kapott. Azt mindenkinek tudnia kell, a most okkal csüggedőknek is, hogy a súlyos vereség ellenére a Fidesz–KDNP magszavazói tábora együtt maradt. Erre lehet és kell is építeni.

Most azonban nem annak van itt az ideje, hogy a Tisza Párt hangos megmondóembereivel és legfőképpen a szavazóival foglalkozzunk. Sokkal inkább a nemzeti oldal újraépítése a fontos, ezen kell dolgoznunk. 

Orbán Viktor szombaton bejelentette, hogy visszaadja a mandátumát és nem ül be az alakuló Országgyűlésbe. Mint mondta, rá most nem a Parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

A Fidesz elnöke kiemelte:

Valami viszont nem változott: ez a tábor volt mindvégig Magyarország legegységesebb és legösszetartóbb politikai közössége, és erre az egységre Magyarországnak most is nagy szüksége lesz.

Tiszta, világos beszéd.

Orbán Viktor bejelentése jól láthatóan okozott némi zavart a túloldalon, nem véletlen az sem, hogy nem tetszik nekik ez a lépés.

Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.

A munka elindult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu