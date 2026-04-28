Poszt-trauma

Orbán Viktor lépése hatalmas zavart okozott a túloldalon

Nagyon komolyan tartanak tőle.

orbán viktortisza pártparlament 2026. 04. 28. 5:18
Amióta Orbán Viktor bejelentette, nem ül be az új országgyűlésbe még jobban elhatalmasodott rajtuk az aggodalom.

Stumpf András, a Válasz Online újságírója például a Facebook- oldalán fejtette ki a véleményét arról, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe:

„Egy dolgot találtam el. A választási eredményt szerencsére nem. Azt viszont igen, hogy Orbán nem fog beülni a Parlamentbe, ellenzékbe, ha veszít. […] Az a több mint kétmillió polgártársunk azt a munkát bízta rá, hogy legyen ott a Parlamentben. Ő volt a listavezető. Így szavaztak arra a listára. Azzal, hogy nem lesz ott, nem engem ver át. Őket.”

Rossz hírem van, nem verte át a szavazóit a miniszterelnök. A patrióta oldal újra fogja szervezni magát és ehhez a nagy munkához rá van szükség, méghozzá úgy, hogy minden energiáját erre a feladatra fordítja.

Valljuk be, kedves András, hogy ti attól féltek már most, hogy Orbán Viktor újraépíti magát is és a Fideszt is, és az a csaknem 2,5 millió ember, aki most is erre a pártszövetségre szavazott, várni fogja ezt a pillanatot.

Jobb lenne, ha egy kicsit örülnétek a győzelmeteknek, borzasztó rossz lehet ez a frusztráció.

Borítókép: Orbán Viktor Washingtonban (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
