Orbán Viktor lépése hatalmas zavart okozott a túloldalon

Amióta Orbán Viktor bejelentette, nem ül be az új országgyűlésbe még jobban elhatalmasodott rajtuk az aggodalom.

Stumpf András, a Válasz Online újságírója például a Facebook- oldalán fejtette ki a véleményét arról, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe:

„Egy dolgot találtam el. A választási eredményt szerencsére nem. Azt viszont igen, hogy Orbán nem fog beülni a Parlamentbe, ellenzékbe, ha veszít. […] Az a több mint kétmillió polgártársunk azt a munkát bízta rá, hogy legyen ott a Parlamentben. Ő volt a listavezető. Így szavaztak arra a listára. Azzal, hogy nem lesz ott, nem engem ver át. Őket.”