orosz-ukrán háborúUkrajnakritikus infrastruktúraHerszoni terület

Két halott és hét sérült: herszoni buszjáratot talált el egy orosz drón

A helyszíni beszámolók és a katonai jelentések szerint az elmúlt éjszaka során több száz drónnal támadta egymást Ukrajna és Oroszország. Az első ukrajnai beszámolók szerint főként energetikai létesítmények kerültek az orosz hadsereg célkeresztjébe, később viszont egy herszoni halálos busztámadásról érkezett hír. Az orosz–ukrán háború alapjaiban változtatta meg a modern hadviselést, mivel a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően a pilóta nélküli repülőeszközök több száz, olykor több ezer kilométeres távolságból indítva is képesek csapást mérni – ráadásul egy rakéta árának töredékéért.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 17:55
Sahed 136 típusú drón – amelyet az orosz hadsereg rendszeresen vet be ukrajnai célpontok ellen Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
Ukrajna is több mint kétszáz drónnal támadt

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka során 215 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg.

Az elmúlt éjszaka során [...] az ügyeletes légvédelmi eszközök 215 repülőgép típusú ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Novgorod, Orjol, Pszkov, Rosztov, Szmolenszk, Tver és Tula területei, a moszkvai régió, a Krasznodari terület, a Krími Köztársaság, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett

 – közölte az orosz védelmi minisztérium. 

