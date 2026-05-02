Két halott és hét sérült: herszoni buszjáratot talált el egy orosz drón

Ukrajna is több mint kétszáz drónnal támadt
A TASZSZ beszámolója szerint az orosz légvédelem az elmúlt éjszaka során 215 ukrán pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg.
Az elmúlt éjszaka során [...] az ügyeletes légvédelmi eszközök 215 repülőgép típusú ukrán drónt fogtak el és semmisítettek meg Belgorod, Brjanszk, Voronyezs, Kaluga, Kurszk, Novgorod, Orjol, Pszkov, Rosztov, Szmolenszk, Tver és Tula területei, a moszkvai régió, a Krasznodari terület, a Krími Köztársaság, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett
– közölte az orosz védelmi minisztérium.
