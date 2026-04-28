dróntámadásTuapszeorosz-ukrán háborúolajfinomítóukrán hadsereg

Ukrán dróntámadás Tuapszéban: áprilisban harmadszor gyulladt ki a Rosznyefty kulcsfontosságú olajfinomítója

Helyszíni jelentések és a műholdfelvételek tanúsága szerint áprilisban már harmadszor bénították meg az ukrán drónok a Rosznyefty stratégiai fontosságú tuapszei finomítóját. A legújabb támadásban az olajfinomító tartályparkja volt érintett, az orosz beszámolók szerint a lehulló drónalkatrészek okoztak tüzet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 9:59
Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák, hogy elzárják az orosz pénzcsapot – illusztráció Fotó: NEGAR Forrás: AFP
Korábban, április 16-án és 20-án is hajtott végre dróncsapásokat az ukrán hadsereg a tuapszei olajfeldolgozó és -tároló létesítmény ellen. Az első támadás után az egység termelése ideiglenesen leállt, akkor orosz tisztviselők arról számoltak be, hogy a kikötői szállítási infrastruktúra, valamint több olajtároló tartály is megsérült.

A második, április 20-i támadás után a térségből nyugtalanító hírek érkeztek:

  • a második csapás nyomán keletkezett tüzet csak négy nap elteltével sikerült megfékezni,
  • a dróntámadás következményeként olajszennyezést észleltek a tenger felszínén – amit az orosz hatóságok is elismertek,
  • a helyiek emellett úgynevezett „olajesőről” számoltak be. 

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy az április 20-i akció során 24 üzemanyagtartály megsemmisült, további négy pedig megsérült a finomító területén. Korábban arról is beszámoltunk, az orosz–ukrán háború ötödik évére Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika.

Borítókép: Az ukrán drónok az orosz energetikai központokat bombázzák, hogy elzárják az orosz pénzcsapot – illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
