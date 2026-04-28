Ukrán dróntámadás Tuapszéban: áprilisban harmadszor gyulladt ki a Rosznyefty kulcsfontosságú olajfinomítója

Korábban, április 16-án és 20-án is hajtott végre dróncsapásokat az ukrán hadsereg a tuapszei olajfeldolgozó és -tároló létesítmény ellen. Az első támadás után az egység termelése ideiglenesen leállt, akkor orosz tisztviselők arról számoltak be, hogy a kikötői szállítási infrastruktúra, valamint több olajtároló tartály is megsérült.

A második, április 20-i támadás után a térségből nyugtalanító hírek érkeztek:

a második csapás nyomán keletkezett tüzet csak négy nap elteltével sikerült megfékezni,

a dróntámadás következményeként olajszennyezést észleltek a tenger felszínén – amit az orosz hatóságok is elismertek,

a helyiek emellett úgynevezett „olajesőről” számoltak be.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy az április 20-i akció során 24 üzemanyagtartály megsemmisült, további négy pedig megsérült a finomító területén. Korábban arról is beszámoltunk, az orosz–ukrán háború ötödik évére Ukrajna stratégiát váltott, célpontban az orosz energetika.