A Fradi-mumus bukásával maláj és tádzsik futballcsapat került a világ tetejére

Kié a sorozatban szerzett legtöbb bajnoki cím?

Ami a teljes világ klubfutballját illeti, a Ludogorec búcsújával a maláj Johor Darul Ta’zim és a tádzsik Istiqlol Dushanbe került az első helyre, sorozatban szerzett 12-12 bajnoki címmel.

Tádzsikisztánban tavaszi-őszi rendszerű ligát rendeznek, és az Istiqlol 2014 óta minden év végén örülhetett. Malajziában két éve álltak át az őszi-tavaszi rendszerre, de a Johor azóta is megállíthatatlan: legutóbb 2021-ben veszített bajnoki mérkőzést, így nem meglepő, hogy már a mostani évadban is bebiztosította az aranyérmét, ami tehát sorozatban a 12. neki.

Az örökös rekordot a vanuatui Tafea tartja, amely 1994 és 2009 között sorozatban 15-ször lett bajnok. A Ludogorec erről a csúcsról lemaradt, de a maláj és a tádzsik együttes három év múlva utolérheti az óceániai gárdát. A Crvena zvezdának és a többi európai klubnak ebben az évtizedben ez már nem sikerülhet.