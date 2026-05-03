A Fradi-mumus bukásával maláj és tádzsik futballcsapat került a világ tetejére

A bolgár labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának 2. fordulójában, szombat este a Levszki Szófia 1-0-ra nyert a vendég CSZKA 1948 ellen, ezzel eldőlt, hogy a Levszki szerzi meg az aranyérmet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Ludogorec Razgrad sorozatban 14 bajnoki cím után az európai rekordot jelentő 15.-et nem tudta bezsebelni. Az FTC ellen az idényben ötször is megmérkőzött csapat bukásával a maláj Johor Darul Ta’zim és a tádzsik Istiqlol Dushanbe áll a vonatkozó rangsor élén, Európában pedig a szerb Crvena zvezda vette át a Ludogorec első helyét.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 6:37
A Ludogorec idénye nem csak az FTC elleni mérkőzéseket látva alakult a szokottnál rosszabbul Fotó: Mirkó István
Kié a sorozatban szerzett legtöbb bajnoki cím?

Ami a teljes világ klubfutballját illeti, a Ludogorec búcsújával a maláj Johor Darul Ta’zim és a tádzsik Istiqlol Dushanbe került az első helyre, sorozatban szerzett 12-12 bajnoki címmel. 

Tádzsikisztánban tavaszi-őszi rendszerű ligát rendeznek, és az Istiqlol 2014 óta minden év végén örülhetett. Malajziában két éve álltak át az őszi-tavaszi rendszerre, de a Johor azóta is megállíthatatlan: legutóbb 2021-ben veszített bajnoki mérkőzést, így nem meglepő, hogy már a mostani évadban is bebiztosította az aranyérmét, ami tehát sorozatban a 12. neki.

Az örökös rekordot a vanuatui Tafea tartja, amely 1994 és 2009 között sorozatban 15-ször lett bajnok. A Ludogorec erről a csúcsról lemaradt, de a maláj és a tádzsik együttes három év múlva utolérheti az óceániai gárdát. A Crvena zvezdának és a többi európai klubnak ebben az évtizedben ez már nem sikerülhet.

 

