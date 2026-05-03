Nincs Szalah, nincs kegyelem? A United most visszavághat a Liverpoolnak

Liverpooli oldalon Alisson játéka is kérdéses, így akár újra előfordulhat, hogy három magyar játékos lesz a meccskeretben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is elutazott Manchesterbe. A manchesteriek Matheus Cunha visszatérésének örülhetnek, csak Matthijs de Ligt nem bevethető.

Premier League, 35. forduló péntek: Leeds United–Burnley 3-1 (1-0) szombat: Brentford–West Ham United 3-0 (1-0)

Newcastle United–Brighton 3-1 (2-0)

Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1-1 (0-1)

Arsenal–Fulham 3-0 (3-0) vasárnap: Bournemouth–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler2)

Manchester United–Liverpool 16.30 (tv: Spíler1)

Aston Villa–Tottenham Hotspur 20.00 hétfő: Chelsea–Nottingham Forest 16.00

Everton–Manchester City 21.00