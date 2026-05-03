Nincs Szalah, nincs kegyelem? A United most visszavághat a Liverpoolnak
Szerepeljen bárhogy a Manchester United és a Liverpool, a két rekordbajnok összecsapása mindig a Premier League-idény egyik leginkább várt mérkőzése. Az elmúlt évek hatalmas liverpooli gólzáporokat hoztak, de vasárnap délután a Manchester United arra törekszik, hogy tíz év után először oda-vissza legyőzze az ősi riválist. Utóbbi dolgát nehezíti, hogy Mohamed Szalah nem lesz a csapatban kedvenc ellenfele ellen.
Liverpooli oldalon Alisson játéka is kérdéses, így akár újra előfordulhat, hogy három magyar játékos lesz a meccskeretben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is elutazott Manchesterbe. A manchesteriek Matheus Cunha visszatérésének örülhetnek, csak Matthijs de Ligt nem bevethető.
