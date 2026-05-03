LiverpoolManchester UnitedMohamed SzalahMichael CarrickPremier League

Nincs Szalah, nincs kegyelem? A United most visszavághat a Liverpoolnak

Szerepeljen bárhogy a Manchester United és a Liverpool, a két rekordbajnok összecsapása mindig a Premier League-idény egyik leginkább várt mérkőzése. Az elmúlt évek hatalmas liverpooli gólzáporokat hoztak, de vasárnap délután a Manchester United arra törekszik, hogy tíz év után először oda-vissza legyőzze az ősi riválist. Utóbbi dolgát nehezíti, hogy Mohamed Szalah nem lesz a csapatban kedvenc ellenfele ellen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 6:12
Mohamed Szalah ma nem segíthet a Liverpoolon a Manchester United ellen Forrás: NurPhoto/MI NEWS
Liverpooli oldalon Alisson játéka is kérdéses, így akár újra előfordulhat, hogy három magyar játékos lesz a meccskeretben: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is elutazott Manchesterbe. A manchesteriek Matheus Cunha visszatérésének örülhetnek, csak Matthijs de Ligt nem bevethető.

Premier League, 35. forduló

péntek:

  • Leeds United–Burnley 3-1 (1-0)

szombat:

  • Brentford–West Ham United 3-0 (1-0)
  • Newcastle United–Brighton 3-1 (2-0)
  • Wolverhampton Wanderers–Sunderland 1-1 (0-1)
  • Arsenal–Fulham 3-0 (3-0)

vasárnap:

  • Bournemouth–Crystal Palace 15.00 (tv: Spíler2)
  • Manchester United–Liverpool 16.30 (tv: Spíler1)
  • Aston Villa–Tottenham Hotspur 20.00

hétfő:

  • Chelsea–Nottingham Forest 16.00
  • Everton–Manchester City 21.00

A tabella itt érhető el.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

