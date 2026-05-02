Iran executed two more men on Saturday after the Supreme Court upheld their death sentences for spying for Israel and cooperating with the Mossad intelligence service.— Iran International English (@IranIntl_En) May 2, 2026
The judiciary’s media center said Yaghoub Karimpour and Nasser Bekrzadeh were hanged in Urmia Central Prison… pic.twitter.com/kRRwlJmMML
Izraeli kapcsolat és iráni megtorlás: két férfi súlyos árat fizetett a kémkedésért
Iránban kivégeztek két férfit, akiket kémkedéssel vádoltak. Az iráni hatóságok szerint az elítéltek Izraelnek szolgáltattak ki információkat. A vádak alapján katonai és állami titkokhoz jutottak hozzá, és adatokat gyűjtöttek a natanzi atomlétesítményről is. A bíróság bűnösnek mondta ki őket, az ítéletet akasztással hajtották végre.
2026. 05. 02. 22:33
Iránban évtizedek óta nem végeztek ki ennyi embert
Legkevesebb 1639 embert végeztek ki Iránban tavaly – közölte április 13-án az Iran Human Rights emberi jogi szervezet és a halálbüntetés ellen küzdő ECPM aktivistahálózat, hozzátéve, hogy ez a szám az utóbbi 35 év legmagasabbja, és 68 százalékkal több a 2024-es adatnál. A szervezetek közös jelentésükben kiemelték, hogy az év elején zajló tömegtüntetésekkel összefüggésben már mintegy 3000, a rendszert bíráló embert vettek őrizetbe, és több százukra várhat halálbüntetés.
A szervezetek által összegyűjtött adatok szerint 2025-ben legkevesebb 48 nőt végeztek ki, ez az utóbbi 20 év legmagasabb száma.
Közülük 21-et azért ítéltek halálra, mert megölte a férjét vagy a vőlegényét. Jóllehet a legtöbb kivégzést még mindig a börtönökben – akasztással – hajtják végre, tavaly több mint háromszorosára, 11-re nőtt a nyilvános kivégzések száma.
Donald Trump és a NOB is reagált a 19 éves birkózó kivégzésére
Márciusban sokkoló hír rázta meg a sportvilágot is: nyilvános akasztással kivégezték a mindössze 19 éves iráni birkózót, Szaleh Mohammadit. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki.
