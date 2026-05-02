kémkedésIránIzraelakasztáskivégzés

Izraeli kapcsolat és iráni megtorlás: két férfi súlyos árat fizetett a kémkedésért

Iránban kivégeztek két férfit, akiket kémkedéssel vádoltak. Az iráni hatóságok szerint az elítéltek Izraelnek szolgáltattak ki információkat. A vádak alapján katonai és állami titkokhoz jutottak hozzá, és adatokat gyűjtöttek a natanzi atomlétesítményről is. A bíróság bűnösnek mondta ki őket, az ítéletet akasztással hajtották végre.

Magyar Nemzet
2026. 05. 02. 22:33
Iráni zászló Teheránban - illusztráció Fotó: ATTA KENARE Forrás: AFP
Iránban évtizedek óta nem végeztek ki ennyi embert

Legkevesebb 1639 embert végeztek ki Iránban tavaly – közölte április 13-án az Iran Human Rights emberi jogi szervezet és a halálbüntetés ellen küzdő ECPM aktivistahálózat, hozzátéve, hogy ez a szám az utóbbi 35 év legmagasabbja, és 68 százalékkal több a 2024-es adatnál. A szervezetek közös jelentésükben kiemelték, hogy az év elején zajló tömegtüntetésekkel összefüggésben már mintegy 3000, a rendszert bíráló embert vettek őrizetbe, és több százukra várhat halálbüntetés. 

A szervezetek által összegyűjtött adatok szerint 2025-ben legkevesebb 48 nőt végeztek ki, ez az utóbbi 20 év legmagasabb száma. 

Közülük 21-et azért ítéltek halálra, mert megölte a férjét vagy a vőlegényét. Jóllehet a legtöbb kivégzést még mindig a börtönökben – akasztással – hajtják végre, tavaly több mint háromszorosára, 11-re nőtt a nyilvános kivégzések száma.

Donald Trump és a NOB is reagált a 19 éves birkózó kivégzésére

Márciusban sokkoló hír rázta meg a sportvilágot is: nyilvános akasztással kivégezték a mindössze 19 éves iráni birkózót, Szaleh Mohammadit. Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

