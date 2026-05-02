Izraeli kapcsolat és iráni megtorlás: két férfi súlyos árat fizetett a kémkedésért

Iránban évtizedek óta nem végeztek ki ennyi embert

Legkevesebb 1639 embert végeztek ki Iránban tavaly – közölte április 13-án az Iran Human Rights emberi jogi szervezet és a halálbüntetés ellen küzdő ECPM aktivistahálózat, hozzátéve, hogy ez a szám az utóbbi 35 év legmagasabbja, és 68 százalékkal több a 2024-es adatnál. A szervezetek közös jelentésükben kiemelték, hogy az év elején zajló tömegtüntetésekkel összefüggésben már mintegy 3000, a rendszert bíráló embert vettek őrizetbe, és több százukra várhat halálbüntetés.

A szervezetek által összegyűjtött adatok szerint 2025-ben legkevesebb 48 nőt végeztek ki, ez az utóbbi 20 év legmagasabb száma.

Közülük 21-et azért ítéltek halálra, mert megölte a férjét vagy a vőlegényét. Jóllehet a legtöbb kivégzést még mindig a börtönökben – akasztással – hajtják végre, tavaly több mint háromszorosára, 11-re nőtt a nyilvános kivégzések száma.