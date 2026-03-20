Irán: kivégezték a tehetséges sportolót, az emberi jogi szervezetek reagáltak

A tehetséges birkózó, Szaleh Mohammadi mellett Mehdi Gasemit és a 21 éves Szaed Davodit csütörtökön akasztották fel nyilvánosan Kom városában. Állítólag mindhárman részt vettek az Irán rezsimje elleni országos demonstrációkban, amelyek több mint harmincezer civil halálához vezettek – derült ki az Origo oldaláról.

Irán egy tinédzser birkózóbajnokot nyilvános akasztással végzett ki. A 19 éves Szaleh Mohammadit még februárban ítélték halálra. Fotó: TMZ

Irán példát statuált a fiatal birkózóval

A per szerint Mohammadi és Davodi egy olyan csoport tagjai voltak, amely Molotov-koktélokat dobált a rendőrökre Kom városában. Egy rendőrt holtan találtak, és úgy vélik, Szaleh Mohammadi kése okozta a halálát, de mások szerint leesett a motorjáról. Gasemit egy másik rendőr meggyilkolása miatt végezték ki egy másik tüntetés kapcsán. Bár mindhárman tagadták a vádakat, végül a tárgyalások során beismerő vallomásokat tettek.

Emberi jogi szervezetek viszont kétségbe vonják ezek hitelességét, mivel szerintük ezek a vallomások fizikai kényszer hatására születtek.

Nima Far emberi jogi aktivista és iráni harcművész is megszólalt az ügyben. – A kivégzés nyílt politikai gyilkosság volt, amely az Iszlám Köztársaság azon mintájába illeszkedik, hogy sportolókat céloz meg az ellenállás letörése és a társadalom megfélemlítése érdekében – nyilatkozta a Fox Newsnak az iráni sportoló.

A Human Rights Activists News Agency szerint mintegy 53 ezer embert tartóztattak le Iránban a brutális fellépés során. Sokan még mindig őrizetben vannak, és egyre nagyobb a félelem, hogy a kivégzések száma tovább nőhet az Izraellel és az Egyesült Államokkal fennálló konfliktus árnyékában. Szaleh, aki letartóztatásakor mindössze 18 éves volt, 2024-ben az iráni válogatott tagjaként részt vett az oroszországi Krasznojarszkban rendezett nemzetközi versenyen, ahol bronzérmet szerzett.