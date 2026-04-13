A szervezetek közös jelentésükben kiemelték, hogy az év elején zajló tömegtüntetésekkel összefüggésben már mintegy 3000, a rendszert bíráló embert vettek őrizetbe, és több százukra várhat halálbüntetés. A szervezetek által összegyűjtött adatok szerint 2025-ben legkevesebb 48 nőt végeztek ki, ez az utóbbi 20 év legmagasabb száma. Közülük 21-et azért ítéltek halálra, mert megölte a férjét vagy a vőlegényét. Jóllehet a legtöbb kivégzést még mindig a börtönökben – akasztással – hajtják végre, tavaly több mint háromszorosára, 11-re nőtt a nyilvános kivégzések száma.
Irán negatív rekordot döntött, évtizedek óta nem végeztek ki ennyi embert
Legkevesebb 1639 embert végeztek ki Iránban tavaly – közölte hétfőn az Iran Human Rights (IHRNGO) emberi jogi szervezet és a halálbüntetés ellen küzdő ECPM aktivistahálózat, hozzátéve, hogy ez a szám az utóbbi 35 év legmagasabbja, és 68 százalékkal több a 2024-es adatnál.
Ha az iszlám köztársaság túléli a jelenlegi válságot, komoly kockázat áll fenn, hogy a kivégzések még inkább az elnyomás eszközeivé válnak
– olvasható a jelentésben. Mahmood Amiry-Moghaddam, az IHRNGO vezetője elmondta, Iránban tavaly naponta akár négy-öt kivégzést is végrehajthattak annak érdekében, hogy elrettentsék az embereket a tüntetéseken való részvételtől. Az ECPM élén álló Raphael Chenuil-Hazan a maga részéről úgy vélte, a halálbüntetés eltörlését célzó erőfeszítések fontos helyet kell kapnak az iráni konfliktus lezárását célzó tárgyalásokon.
További Külföld híreink
Amirí-Moghaddam leszögezte:
a kivégzések felfüggesztésének és a politikai foglyok szabadon engedésének kell lennie az elkövetkezendő tárgyalások első számú pontjának.
Az IHRNGO a jelentésben rámutatott arra is, hogy az Iránban jelenleg is fennálló internetleállás miatt csak kevés információ jut el a külvilághoz. A két szervezet emellett figyelmeztetett, hogy a halálbüntetést aránytalanul gyakran alkalmazzák a marginalizált etnikai közösségek, elsősorban a kurdok és a beludzsok esetében. Emberi jogi szervezetek szerint a világon – Kína után – Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést, többnyire a hajnali órákban, kötél által, jóllehet csak ritkán nyilvánosan.
Mindeközben Golámhosszein Mohszen Ezsei, az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azt közölte, hogy az iráni igazságügy az Egyesült Államokkal és Izraellel életbe lépett kéthetes tűzszünet ellenére is megtartja háborús álláspontját azokkal szemben, akik a síita állam ellenségeivel összejátszanak. Ezsei, akinek a szavait a Mízán iráni hírügynökség tolmácsolta, elmondta, hogy minden kollaborációgyanús esetnél határozottan és gyorsan járnak el.
További Külföld híreink
Korábban arról is beszámoltunk, hogy miközben Európa már évtizedekkel ezelőtt szakított a halálbüntetéssel, a világ számos pontján továbbra is rendszeresen hajtanak végre kivégzéseket.
Borítókép: Iráni zászló (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!