Irán negatív rekordot döntött, évtizedek óta nem végeztek ki ennyi embert

Amirí-Moghaddam leszögezte:

a kivégzések felfüggesztésének és a politikai foglyok szabadon engedésének kell lennie az elkövetkezendő tárgyalások első számú pontjának.

Az IHRNGO a jelentésben rámutatott arra is, hogy az Iránban jelenleg is fennálló internetleállás miatt csak kevés információ jut el a külvilághoz. A két szervezet emellett figyelmeztetett, hogy a halálbüntetést aránytalanul gyakran alkalmazzák a marginalizált etnikai közösségek, elsősorban a kurdok és a beludzsok esetében. Emberi jogi szervezetek szerint a világon – Kína után – Iránban hajtják végre a legtöbb kivégzést, többnyire a hajnali órákban, kötél által, jóllehet csak ritkán nyilvánosan.

Mindeközben Golámhosszein Mohszen Ezsei, az iráni legfelsőbb bíróság elnöke azt közölte, hogy az iráni igazságügy az Egyesült Államokkal és Izraellel életbe lépett kéthetes tűzszünet ellenére is megtartja háborús álláspontját azokkal szemben, akik a síita állam ellenségeivel összejátszanak. Ezsei, akinek a szavait a Mízán iráni hírügynökség tolmácsolta, elmondta, hogy minden kollaborációgyanús esetnél határozottan és gyorsan járnak el.