Borítókép: Szoboszlai Dominik (Forrás: Shutterstock)
Mém lett Szoboszlaiból, de a reklámozók most bajba kerülhetnek
Jogi lépéseket tett a Szoboszlai Dominikot képviselő ügynökség, miután a válogatott focista nagy visszhangot kiváltó fotóját több helyen kereskedelmi céllal is felhasználták. Az ügynökség szerint a humoros mémekkel nincs gond, a reklámcélú használathoz viszont senki nem kért engedélyt.
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