Ünnepi könyvhét 2026: a legszebb magyar könyvek és egy Booker-díjas szerző találkozása Budapest szívében
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése idén 97. alkalommal rendezi meg a kortárs magyar irodalom legnagyobb szabadtéri eseményét, az ünnepi könyvhetet, amit 2026-ban a tavaly Booker-díjjal elismert magyar származású angol író, David Szalay nyit meg. Az év egyik legfontosabb irodalmi rendezvénysorozata június 11–14. között várja a látogatókat; a fővárosi programokat számos vidéki helyszín egészíti ki.
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