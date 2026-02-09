Hol tart még a halálbüntetés a világban?

Nem ez volt az egyetlen tömeges kivégzés: alig egy héttel korábban a Ming család 11 tagját is halálra ítélték és kivégezték hasonló bűncselekmények miatt. Peking mindezt a délkelet-ázsiai csalóhálózatok elleni összehangolt fellépés részeként mutatta be.

Kínában hagyományosan széles körű a halálbüntetés alkalmazása. Bár a hivatalos számokat államtitokként kezelik, az Amnesty International becslése szerint 2006-ban legalább 1010 embert végeztek ki, de a valós szám akár 7500–8000 is lehetett. A kivégzések száma azóta valamelyest csökkent, de a halálbüntetés továbbra is része a jogrendszernek. Alkalmazzák gyilkosság, súlyos erőszakos bűncselekmények, kábítószer-kereskedelem, sőt különösen súlyos gazdasági bűncselekmények és korrupció esetén is.

A kínai vezetés álláspontja szerint a halálbüntetés „a társadalom fejlettségi szintjének megfelelő”, és szükséges a bűnözés visszaszorításához, még akkor is, ha korábban előfordultak téves ítéletek és ártatlanok kivégzése.

Kivégzések Iránban

Még súlyosabb képet mutat Irán, ahol a világon a legmagasabb az egy főre jutó kivégzések aránya. A 2022-es „Nők, Élet, Szabadság” tüntetések óta a rezsim számos halálos ítéletet hajtott végre – emberi jogi szervezetek szerint gyakran politikai indíttatású perekben.

Kivégzések sújtottak ellenzékieket, újságírókat, kisebbségekhez tartozókat és nőket is.

Az év eleji zavargások után Iránban tömeges megtorlásoktól tartottak, amelyeket az amerikai nyomás részben visszafogott, de a rendszeres kivégzések gyakorlata nem szűnt meg.