Rendkívüli

Nemzeti petíciót indít a kormány – kövesse nálunk élőben! + videó

IránEgyesült ÁllamokkivégzésTrumptüntetés

Teherán tagadja a tervezett kivégzéseket

Irán vezetése visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a hatóságok kivégzésekre készülnének az országot megrázó tömeges tiltakozások nyomán. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az amerikai Fox News televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: „Nem fogunk embereket akasztani”.

Szabó István
Forrás: Tagesschau2026. 01. 15. 9:18
Az iráni külügyminiszter tagadta a tüntetők kivégzését Fotó: Fadel Itani Forrás: Middle East Images/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Irán az ország külügyminisztere szerint teljes ellenőrzés alatt tartja a helyzetet azt követően, hogy – megfogalmazása szerint – három napon át „Izrael által szervezett terrorista műveletek” zajlottak az országban. 

Irán
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter (középen) a média képviselőihez szól (Fotó: Middle East Images/AFP/Fadel Itani)

Aragcsi azonban konkrét bizonyítékokat nem mutatott be az izraeli érintettség alátámasztására, írja a Tagesschau.

Aktivisták beszámolói szerint a tüntetések során több mint 3400 ember vesztette életét, ami nemzetközi szinten is komoly aggodalmat váltott ki. Iránban a halálos ítéleteket hagyományosan akasztással hajtják végre, ezért a lehetséges kivégzésekről szóló hírek különösen nagy visszhangot kaptak.

Trump: Súlyos következményei lennének a kivégzéseknek

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok olyan információkhoz jutott, amelyek szerint Teherán nem tervez kivégzéseket a tiltakozásokkal összefüggésben.

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Iránban véget érnek a gyilkosságok

– fogalmazott Trump, hozzátéve: amennyiben mégis sor kerülne demonstrálók kivégzésére, Washington „nagyon keményen reagálna”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem nézi tétlenül a civilek elleni erőszak további eszkalációját.

(FILES) US Secretary of State Marco Rubio whispers in the ear of President Donald Trump during a roundtable about Antifa in the State Dining Room of the White House in Washington, DC, on October 8, 2025. One year into his second term, US President Donald Trump is shattering the post-World War II order as never before, leaving a world that may be unrecognizable once he is through. Far from slowing down, Trump has rung in the new year with a slew of aggressive actions that brazenly defy the decades-old order that was championed by the United States. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere és Donald Trump amerikai elnök elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

Irán: Ideiglenes légtérzár 

Az AP és a Reuters hírügynökségek jelentése szerint Irán a közelmúltban néhány órára lezárta légterét. Az iráni kormány hivatalosan nem indokolta a döntést, azonban a lépés az országos tiltakozások, valamint egy esetleges amerikai katonai beavatkozás lehetősége miatti fokozott feszültség közepette történt.

Borítókép: Az iráni külügyminiszter tagadta a tüntetők kivégzését (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekukrajna

A hadikölcsönről

Pozsonyi Ádám avatarja

Az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu