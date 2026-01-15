Irán az ország külügyminisztere szerint teljes ellenőrzés alatt tartja a helyzetet azt követően, hogy – megfogalmazása szerint – három napon át „Izrael által szervezett terrorista műveletek” zajlottak az országban.
Teherán tagadja a tervezett kivégzéseket
Irán vezetése visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a hatóságok kivégzésekre készülnének az országot megrázó tömeges tiltakozások nyomán. Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter az amerikai Fox News televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta: „Nem fogunk embereket akasztani”.
Aragcsi azonban konkrét bizonyítékokat nem mutatott be az izraeli érintettség alátámasztására, írja a Tagesschau.
Aktivisták beszámolói szerint a tüntetések során több mint 3400 ember vesztette életét, ami nemzetközi szinten is komoly aggodalmat váltott ki. Iránban a halálos ítéleteket hagyományosan akasztással hajtják végre, ezért a lehetséges kivégzésekről szóló hírek különösen nagy visszhangot kaptak.
Trump: Súlyos következményei lennének a kivégzéseknek
Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok olyan információkhoz jutott, amelyek szerint Teherán nem tervez kivégzéseket a tiltakozásokkal összefüggésben.
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Iránban véget érnek a gyilkosságok
– fogalmazott Trump, hozzátéve: amennyiben mégis sor kerülne demonstrálók kivégzésére, Washington „nagyon keményen reagálna”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem nézi tétlenül a civilek elleni erőszak további eszkalációját.
Irán: Ideiglenes légtérzár
Az AP és a Reuters hírügynökségek jelentése szerint Irán a közelmúltban néhány órára lezárta légterét. Az iráni kormány hivatalosan nem indokolta a döntést, azonban a lépés az országos tiltakozások, valamint egy esetleges amerikai katonai beavatkozás lehetősége miatti fokozott feszültség közepette történt.
