Teherán tagadja a tervezett kivégzéseket

Aragcsi azonban konkrét bizonyítékokat nem mutatott be az izraeli érintettség alátámasztására, írja a Tagesschau.

Aktivisták beszámolói szerint a tüntetések során több mint 3400 ember vesztette életét, ami nemzetközi szinten is komoly aggodalmat váltott ki. Iránban a halálos ítéleteket hagyományosan akasztással hajtják végre, ezért a lehetséges kivégzésekről szóló hírek különösen nagy visszhangot kaptak.

Trump: Súlyos következményei lennének a kivégzéseknek

Donald Trump amerikai elnök korábban úgy nyilatkozott: az Egyesült Államok olyan információkhoz jutott, amelyek szerint Teherán nem tervez kivégzéseket a tiltakozásokkal összefüggésben.

Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Iránban véget érnek a gyilkosságok

– fogalmazott Trump, hozzátéve: amennyiben mégis sor kerülne demonstrálók kivégzésére, Washington „nagyon keményen reagálna”. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem nézi tétlenül a civilek elleni erőszak további eszkalációját.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere és Donald Trump amerikai elnök elnök (Fotó: AFP/Jim Watson)

Irán: Ideiglenes légtérzár

Az AP és a Reuters hírügynökségek jelentése szerint Irán a közelmúltban néhány órára lezárta légterét. Az iráni kormány hivatalosan nem indokolta a döntést, azonban a lépés az országos tiltakozások, valamint egy esetleges amerikai katonai beavatkozás lehetősége miatti fokozott feszültség közepette történt.