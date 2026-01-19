Dél-Korea válaszút előtt, a halálbüntetés kérdése újra központi téma

A katonai jogrendfiaskó rendezése, Jun Szogjol és a többi résztvevő elszámoltatása rendkívüli jelentőségű, szimbolikus ügy Dél-Koreában, pártpreferenciától függően némiképp különböző okok mentén. A hadiállapot jogtalanságát illetően széles konszenzus uralkodott az országban, Jun elszámoltatása azonban jóval megosztóbb. A jelenleg kormányzó Demokrata Párt (DP) – amely megnyerte a katonai jogrend és Jun alkotmányos elmozdítása után kiírt előre hozott választásokat – és szimpatizánsaik számára a dél-koreai demokrácia szimbolikus megerősítése szempontjából fontos, hogy a felelősök precedensértékű büntetésben részesüljenek. A DP ezért az ügyészség halálbüntetésre vonatkozó kérelme után ki is fejezte, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést tartják szükségesnek a dél-koreai alkotmányos rend védelme érdekében. Azok viszont, akik ellenérzésekkel viseltetnek a Demokrata Párt iránt és a konzervatív oldal felé húznak, ahonnan Jun is jött, nem feltétlenül támogatják a lehető legszigorúbb büntetés kiszabását a volt elnökre, sőt. Nem túlbecsülendő, de figyelemre méltó jelenség, hogy kiábrándult, jobboldali fiatalok csoportjának körében Jun a Demokrata Párttal való szembenállás jelképévé, már-már mártírjává vált – erre a státusra a halálbüntetés mindenképpen ráerősíthet.

Az elnököt hivatali ideje alatt mentelmi jog illeti meg, nem indítható ellene büntetőeljárás – kivéve hazaárulás vagy felkelés bűncselekményét illetően, utóbbiról van szó Jun Szogjol esetében

– emelte ki a kutató. A felkelés vagy lázadás (insurrection) eleve olyan természetű bűncselekmény, amelyet hétköznapi, számottevő hatalommal nem rendelkező állampolgárok nehezen tudnának kivitelezni. A jogtechnikai részletek természetszerű vizsgálatán túl legalább ilyen fontos az ügy kiemelkedően magas politikai, társadalmi relevanciája. Az ítéletet ezért mindenképpen nagyban befolyásolni fogják olyan kérdések, hogy milyen hatást válthat majd ki a társadalomból, túl nagy nyugtalanságot, felháborodást keltene-e a társadalom számottevő részében és elmélyítené-e a polarizációt. Az ügy rendkívüli érzékenysége és a társadalom erős politikai polarizáltsága is azt indokolná, hogy Dél-Korea ne szakítson a halálbüntetésre vonatkozó nem hivatalos moratóriummal.

Egyes emberi jogi szervezetek negatívan kommentálták, visszalépésként értékelték a fejleményt

– mondta Nagy Angelina, majd azzal folytatta, hogy a halálbüntetés kérelme az ügyészség részéről egyrészt nem feltétlenül egyezik majd a végső bírósági ítélettel, és ahogy a dél-koreai gyakorlat mutatja, a halálbüntetés kiszabása sem jelent egyet azzal, hogy azt ténylegesen végre is hajtják. A nemzetközi közösség fontos része a képletnek, mert Dél-Korea nemzetközi imidzsével nehezen lenne összeegyeztethető, ha az elnököt ténylegesen kivégeznék. Szöul számára pedig fontos a nemzetközi közösség felé mutatott nemzeti imidzs és a kritikák elkerülése, már csak Észak-Koreával szembeni diplomáciai pozíció és a Phenjantól való elkülönbözés miatt is.