A halálbüntetés ellenzőinek figyelmébe!

Kérdezem: és most? Ezeket? Ezt a két kiirtandó patkányt? Hm? Megerőszakolni egy három hónapos csecsemőt és egy kétéves kislányt? Egy, csak egy érvet mondjatok, hogy ezek miért éljenek!

Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek