A halálbüntetés ellenzőinek figyelmébe!

Kérdezem: és most? Ezeket? Ezt a két kiirtandó patkányt? Hm? Megerőszakolni egy három hónapos csecsemőt és egy kétéves kislányt? Egy, csak egy érvet mondjatok, hogy ezek miért éljenek!
Bayer Zsolt: Dr. Vass
De most tényleg, ki csodálkozik?
Megerőszakolták saját gyerekeiket, hogy pornót készítsenek
Kérdezem: és most? Ezeket? Ezt a két kiirtandó patkányt? Hm? Megerőszakolni egy három hónapos csecsemőt és egy kétéves kislányt? Egy, csak egy érvet mondjatok, hogy ezek miért éljenek!
Földön fetreng és kádban „kényezteti magát” a Tisza Párt újpalotai képviselőjelöltje.
Összesen 1 komment
