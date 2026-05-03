Mekkora dobás lehetne Robbie Keane-től – Pesics menthetné meg a Fradit az Újpest ellen

Pesics statisztikája az Újpest ellen:
- Bajnokság (2023/24): Újpesten 5-0-ra nyert a Fradi, Pesics csereként beállva duplázott.
- Bajnokság (2023/24): az októberi, Groupama Arénában lejátszott meccsen (3-0) ő szerezte az első gólt.
- Magyar Kupa (2024/25): április 2-án a kupanegyeddöntőben a Fradi 3-1-re győzte le az Újpestet, és Pesics szerezte a vezető gólt.
- Bajnokság (2024/25): Néhány nappal a kupameccs után, 2025. április 6-án ismét betalált az Újpestnek a 2-0-ra megnyert bajnokin.
Egy biztos, ha Robbie Keane esetleg elővenné a 33 éves szerb csatárt és beállítaná a Fradiba, vélhetően nemcsak Fiola lenne az egyetlen újpesti, aki tarthatna tőle.
Labdarúgó NB I, 32. forduló
péntek:
- Zalaegerszeg–Puskás Akadémia 1-3 (1-2), Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 4732 néző, jv. Zierkelbach, gólszerzők: Csontos (7.), illetve Németh (15.), Lukács (27.), Nagy Zs. (79.)
szombat:
- MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből)
- Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
- ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)
vasárnap:
- Paks–Debrecen 13.30
- Újpest–Ferencváros 16.00
