nb iújpestalekszandar pesicsrobbie keanefradigólmeccs

Mekkora dobás lehetne Robbie Keane-től – Pesics menthetné meg a Fradit az Újpest ellen

A vasárnap délutáni derbi több szempontból is érdekes összecsapás lehet. Egyrészt a Fradi labdarúgócsapata számára létfontosságú a győzelem, másrészt a csatársorban több sérült is megtalálható, így Robbie Keane-nek mindenképpen ki kell valami meglepőt találnia ahhoz, hogy a zöld-fehérek gólokat lőjjenek és megszerezzék a három pontot. Az ír szakembernek lehetne egy csodafegyvere, ugyanis a hónapok óta jegelt támadója, Alekszandar Pesics az elmúlt két idényben összesen öt gólt szerzett a lila-fehérek ellen. A rangadó egyik legnagyobb durranása lenne a szerb támadó felbukkanása.

Molnár László
2026. 05. 03. 9:55
Pesics az elmúlt két szezonban négy Újpest elleni meccset döntött el a góljaival
Pesics az elmúlt két idényben négy, Újpest elleni meccset döntött el a góljaival Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pesics statisztikája az Újpest ellen:

  • Bajnokság (2023/24): Újpesten 5-0-ra nyert a Fradi, Pesics csereként beállva duplázott. 
  • Bajnokság (2023/24): az októberi, Groupama Arénában lejátszott meccsen (3-0) ő szerezte az első gólt.
  • Magyar Kupa (2024/25): április 2-án a kupanegyeddöntőben a Fradi 3-1-re győzte le az Újpestet, és Pesics szerezte a vezető gólt.
  • Bajnokság (2024/25): Néhány nappal a kupameccs után, 2025. április 6-án ismét betalált az Újpestnek a 2-0-ra megnyert bajnokin.

Egy biztos, ha Robbie Keane esetleg elővenné a 33 éves szerb csatárt és beállítaná a Fradiba, vélhetően nemcsak Fiola lenne az egyetlen újpesti, aki tarthatna tőle.

Labdarúgó NB I, 32. forduló

péntek:

szombat:

  • MTK–Nyíregyháza 1-1 (0-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3485 néző, jv.: Zimmermann, gólszerzők: Németh H. (53.), illetve Tijani (90., 11-esből) 
  • Kazincbarcika–Kisvárda 2-1 (2-0), Miskolc, DVTK Stadion, 503 néző, jv.: Kovács I., gólszerzők: Szőke (21.), Nagy Zs. (45+2.), illetve Novothny (64.)
  • ETO FC–DVTK 4-0 (2-0), Győr, ETO Park, 7781 néző, jv.: Derdák, gólszerzők: Schön (33. és 47.), Benbuáli (44.), Farkas (66. – öngól)

vasárnap:

  • Paks–Debrecen 13.30
  • Újpest–Ferencváros 16.00

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Bravó, Németország!

Kondor Katalin avatarja

Mi itt, a mai időkben nem hallgatunk már senkire, nemhogy a régi, de a mai tehetséges Kasszandrákra sem. A magukat messiásoknak képzelőkre viszont úgy tűnik, inkább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu