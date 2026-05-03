ETO FC Hansi Flick Borbély Balázs Schön Szabolcs bajnoki cím FC Barcelona

Borbély Balázs szavait másolta az illúziókra készülő Hansi Flick

A Győr és a Barcelona labdarúgócsapata hasonló cipőben van: a szombati győzelmük után vasárnap mind a ketten bebiztosítják bajnoki címüket, ha a fő üldöző nem nyer. Az ETO FC vezetőedzője, Borbély Balázs a DVTK elleni 4-0-s siker után elárulta, nem tervezi végigizgulni az FTC Újpest elleni derbijét, és ezzel játékosa, Schön Szabolcs is egyetértett. A Barcelona trénere, Hansi Flick szinte pontosan ugyanezt mondta a Real Madrid bajnokijáról.

Magyar Nemzet
2026. 05. 03. 6:04
ETO FC Győr, 2026. március 13. Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője a labdarúgó Fizz Liga 26. fordulójában játszott ETO FC - MTK Budapest mérkőzésen a győri ETO Stadionban 2026. március 13-án. MTI/Krizsán Csaba
Borbély Balázs nem foglalkozik a derbivel, Kisvárdán akarja megnyerni a bajnoki címet Fotó: MTI/Krizsán Csaba
Schön Szabolcs és Borbély Balázs értékelése:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
