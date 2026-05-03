Donald TrumpgolfpályaFloridamerénylettitkosszolgálat

Újra veszélybe került Donald Trump, saját golfpályáján fogtak el egy férfit + videó

Alig telt el egy hét a legutóbbi merényletkísérlet óta, újra célba vették az amerikai elnököt, ezúttal a floridai golfpályán. A támadó azonban nem járt sikerrel: Donald Trump az incidens idején nem tartózkodott a helyszínen. A közösségi médiában megosztott videón látható, ahogy a férfit megbilincselik, miután „beindította a fémdetektorokat” a beléptető ellenőrző ponton. A gyanúsított rátámadt a titkosszolgálat ügynökére is.

Sebők Barbara
2026. 05. 03. 9:28
Már golfozni sem mehet Trump, újabb őrült próbált a közelébe férkőzni Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem változtatnak a biztonsági protokollon

A hatóságok igyekeztek megnyugtatni a közvéleményt az esettel kapcsolatban. Michael Townsend, a titkosszolgálat miami-i irodájának megbízott vezetője határozottan nyilatkozott a történtek után. Mint mondta:

Ez a helyzet semmilyen módon nem befolyásolja a titkosszolgálat védelme alatt álló személyek Trump Doral National Golf Clubba tervezett jövőbeli látogatásaira vonatkozó, már kialakított biztonsági intézkedéseket.

A férfit a helyszínről elszállították, és rendbontás miatt indítottak ellene eljárást. A rendőrség közlése szerint jelenleg a miami-i Turner Guilford Knight Büntetés-végrehajtási Központban tartják fogva.

Többször kíséreltek meg merényletet Trump ellen

Alig egy héttel ezelőtt történt az a sokkoló eset, amikor Cole Allen, egy 31 éves kaliforniai tanár megpróbált végezni az elnökkel. Allen felfegyverkezve tört át a Washington Hilton biztonsági kordonján a Fehér Ház-i tudósítói vacsora idején. 

A férfi célja egyértelműen Trump és a kabinet tagjainak meggyilkolása volt.

A kaliforniai tanárt több súlyos bűncselekménnyel is megvádolták, életfogytiglani börtönbüntetés várhat rá. Donald Trump elnök nem először került merénylők célkeresztjébe – összefoglalónkban sorra vettük az elleni irányuló eddigi támadásokat. 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Bravó, Németország!

Kondor Katalin avatarja

Mi itt, a mai időkben nem hallgatunk már senkire, nemhogy a régi, de a mai tehetséges Kasszandrákra sem. A magukat messiásoknak képzelőkre viszont úgy tűnik, inkább.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu