Elképesztő, hányszor kíséreltek meg merényletet Trump ellen

Sokkolta a világot, amikor szombaton a fehér házi tudósítók díszvacsoráján egy kaliforniai férfi lövöldözni kezdett. Donald Trump amerikai elnök azonban nem először került merénylők célkeresztjébe.

Munkatársunktól
2026. 04. 28. 6:19
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Routh esetében a nyomozás különösen aggasztó részleteket tárt fel. Mint kiderült, a férfi egy hónappal azelőtt, hogy letartóztatták volna, rakétavetőt próbált beszerezni Ukrajnából egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Egy üzenetben állítólag így fogalmazott: „Küldj nekem egy RPG-t vagy Stinger rakétát, és meglátjuk, mit tudunk tenni… [Trump] nem jó Ukrajnának.”

Routh a 2024. júliusi butleri merényletről is beszélt, és azt írta: „Bárcsak én lettem volna.”

A nyomozók szerint szándéka egyértelműen az volt, hogy „felszerelést szerezzen, hogy Trump ne legyen elnök”, és még Trump repülőgépéről is küldött képet, azzal a szöveggel: „Trump gépe – naponta felszáll és leszáll vele.” A floridai bíróságra benyújtott iratok szerint Routh Mexikóba akart menekülni az akciója után. A férfit végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nem sokkal a floridai eset után, 2024 októberében ismét merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen. Egy 49 éves férfit, Vem Millert tartóztattak le Trump kampányrendezvényének közelében, a Coachella-völgyben. Millernél több lőfegyver, köztük egy illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuska, egy pisztoly és nagy kapacitású tárak is voltak. Bár a férfi tagadta, hogy merényletre készült volna, a hatóságok komolyan vették az esetet.

Idén, a washingtoni díszvacsorán történt lövöldözés előtt mindössze néhány héttel, 2026 márciusában egy New York-i szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Asif Merchant üzletembert, aki az iráni Forradalmi Gárda megbízásából próbált bérgyilkosokat felbérelni amerikai politikusok, köztük Donald Trump ellen. A pakisztáni és iráni családi kapcsolatokkal rendelkező férfi 2022 végén kezdett együttműködni az iráni szervezettel, amely hírszerzési és kémelhárítási feladatokra képezte ki.

Merchant egy New York-i találkozón pénzt is átadott azoknak, akiket bérgyilkosoknak hitt, ám valójában beépített FBI-ügynökök voltak.

A vádirat szerint az iráni kapcsolattartó több amerikai politikus nevét is megemlítette lehetséges célpontként, köztük Donald Trumpét, Joe Bidenét és Nikki Haleyét. „Ez a férfi amerikai földre érkezett abban a reményben, hogy megölheti Trump elnököt, ehelyett azonban az amerikai bűnüldöző szervek erejével találkozott” – kommentálta az ügyet Pam Bondi akkori amerikai igazságügyi miniszter. Merchant akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.