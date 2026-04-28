Routh esetében a nyomozás különösen aggasztó részleteket tárt fel. Mint kiderült, a férfi egy hónappal azelőtt, hogy letartóztatták volna, rakétavetőt próbált beszerezni Ukrajnából egy titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Egy üzenetben állítólag így fogalmazott: „Küldj nekem egy RPG-t vagy Stinger rakétát, és meglátjuk, mit tudunk tenni… [Trump] nem jó Ukrajnának.”

Routh a 2024. júliusi butleri merényletről is beszélt, és azt írta: „Bárcsak én lettem volna.”

A nyomozók szerint szándéka egyértelműen az volt, hogy „felszerelést szerezzen, hogy Trump ne legyen elnök”, és még Trump repülőgépéről is küldött képet, azzal a szöveggel: „Trump gépe – naponta felszáll és leszáll vele.” A floridai bíróságra benyújtott iratok szerint Routh Mexikóba akart menekülni az akciója után. A férfit végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

Nem sokkal a floridai eset után, 2024 októberében ismét merényletkísérletet hiúsítottak meg Donald Trump ellen. Egy 49 éves férfit, Vem Millert tartóztattak le Trump kampányrendezvényének közelében, a Coachella-völgyben. Millernél több lőfegyver, köztük egy illegálisan tartott, csőre töltött vadászpuska, egy pisztoly és nagy kapacitású tárak is voltak. Bár a férfi tagadta, hogy merényletre készült volna, a hatóságok komolyan vették az esetet.