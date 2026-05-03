Munkásságát 2003-ban Wessely László-díjjal, 2013-ban a Lengyel Kultúráért Alapítvány díjával, 2014-ben József Attila-díjjal, 2017-ben pedig Transatlantyk-életműdíjjal jutalmazták. Pálfalvi Lajos 2026. május 3-án hunyt el súlyos betegségben.
Meghalt Pálfalvi Lajos
Meghalt 66 éves korában Pálfalvi Lajos József Attila-díjas műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. A hírt a családja közölte az MTI-vel vasárnap.
