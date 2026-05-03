Trump figyelmeztetett: bármikor újrakezdhetik

A Taszním iráni hírügynökség közlése szerint az iráni béketerv az Irán környékén állomásozó amerikai katonák kivonásához és az iráni kikötők elleni amerikai blokád feloldásához kötné a békekötést. Teherán a héten – Pakisztán közvetítésével – egy másik béketervet is eljuttatott Washingtonhoz, ám azzal kapcsolatban Trump elégedetlenségét fejezte ki. Közben Eszmáil Bagai iráni külügyi szóvivő bírálta Trumpot, aki egy floridai gyűlésen kalózokhoz hasonlította az iráni hajókat lefoglaló amerikai haditengerészeket.

Ez nem pusztán nyelvbotlás, hanem nyílt beismerése a nemzetközi hajózási jog megsértésének

– szögezte le a szóvivő az X-en közzétett üzenetében. Trump egy floridai gyűlésen rendkívül jövedelmező üzletnek nevezte az iráni hajók lefoglalását.

Elfoglaltuk a hajót, elvettük a rakományát, elvettük az olajat […] Kicsit olyanok vagyunk, mint valami kalózok

– tette hozzá az elnök. Ugyanekkor a TankerTrackers nevű, hajózási útvonalak nyomkövetésével foglalkozó internetes szolgáltatás azt közölte, hogy egy iráni, 220 millió dollár értékű olajat szállító hajónak sikerült megkerülni az amerikai blokádot a térségben. A több mint 1,9 millió hordó olajat szállító jármű az X-en közzétett tájékoztatás szerint eljutott az indonéziai vizek közelébe.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)