Bizalmasból közellenség: Zelenszkij és az SZBU közösen számolt le az ukrán elnöki hivatal exvezetőjével
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezésére Volodimir Zelenszkij elnöki rendelettel szankciókat vezetett be korábbi kabinetfőnöke ellen. Bár hivatalosan nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkoztak, Andrij Bohdan szerint csupán személyes bosszúról és a közvélemény figyelmének eltereléséről van szó. Véleménye szerint az üzenet világos: aki Zelenszkij útjában áll, az a nemzetbiztonság ellensége.
Zelenszkij szankciókkal sújtott le korábbi bizalmasára
A büntetés mértéke rendkívül szigorú. A ma életbe lépett intézkedések értelmében az érintetteknek – így Bohdannak is – tíz évig tilos bármilyen kereskedelmi tevékenységet végezniük. A szankciócsomag tartalmazza az eszközök és ingatlanok teljes zárolását, a tőkekivonási korlátozásokat, valamint az engedélyek és licencjogok azonnali visszavonását. A szankciókat tíz évre vetik ki. Egyetlen intézkedés szól határozatlan időre: az ukrán állami kitüntetések visszavonása.
Andrij Bohdant nem érte váratlanul a döntés.
Már a hivatalos közzététel előtt Facebook-bejegyzésben reagált, állítása szerint ugyanis három nappal korábban már figyelmeztetéseket kapott az elnök szándékáról. A politikus szerint
a háttérben nem nemzetbiztonsági érdekek, hanem személyes bosszú áll.
Bohdan három lehetséges verziót vázolt fel az elnök motivációjával kapcsolatban
Szerinte Zelenszkij vagy a közvélemény figyelmét akarja elterelni valamilyen kényes ügyről, vagy egyszerűen személyes sértettség vezérli egy korábbi közösségi médiás bejegyzése miatt.
A legsúlyosabb felvetése szerint azonban az elnök azzal gyanúsítja őt, hogy részt vett bizonyos belső dokumentumok kiszivárogtatásában, amelyek az Ihor Kolomojszkij oligarcha, Timur Mindics és különböző újságírók közötti kapcsolatokat firtatták.
Zárásként Bohdan gúnyosan megjegyezte, hogy már korábban is többször próbálták félreállítani.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, miután kiszivárogtak a Timur Mindics lakásán rögzített hangfelvételek.
A felvételeken Szerhij Sefir, Zelenszkij korábbi tanácsadója, és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára is hallható.
A megbeszélések pénzmozgásokról, személyzeti döntésekről és építési projektekről szólnak. Ám hogy ki és miért hozta nyilvánosságra az anyagot, egyelőre nem tisztázott. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azonban elárulta, hogy szerinte ki szivárogtatott.
A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy magas szintű bűnszervezet tevékenységéről. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy százmillió dolláros kenőpénzrendszert működtetett és jelenleg Izraelben tartózkodik. Összefoglalónkban korábban részletesen bemutattuk, hogyan épült ki a hálózat.
