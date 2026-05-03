Bizalmasból közellenség: Zelenszkij és az SZBU közösen számolt le az ukrán elnöki hivatal exvezetőjével

Tovább gyűrűzik a Mindics-botrány

Ahogy arról lapunk is beszámolt, tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány, miután kiszivárogtak a Timur Mindics lakásán rögzített hangfelvételek.

A felvételeken Szerhij Sefir, Zelenszkij korábbi tanácsadója, és Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára is hallható.

A megbeszélések pénzmozgásokról, személyzeti döntésekről és építési projektekről szólnak. Ám hogy ki és miért hozta nyilvánosságra az anyagot, egyelőre nem tisztázott. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azonban elárulta, hogy szerinte ki szivárogtatott.

Mindics neve nem ismeretlen: a Midász kódnevű vizsgálat kimutatta, hogy a teljes energiaszektort átszövi a korrupció.

A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy magas szintű bűnszervezet tevékenységéről. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy százmillió dolláros kenőpénzrendszert működtetett és jelenleg Izraelben tartózkodik. Összefoglalónkban korábban részletesen bemutattuk, hogyan épült ki a hálózat.

