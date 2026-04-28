Korrupciós botrány Ukrajnában: a Midasz-ügyben most jön az elszámoltatás

Kijevben egyre nő a feszültség: egy 100 millió dolláros korrupciós ügy rázza meg az energiaszektort, miközben a hatóságok azt ígérik, senki sem bújhat ki a felelősség alól. A „Midasz” fedőnevű nyomozás már most súlyos következményeket vetít előre, és a jelek szerint olyan szereplőket is elérhet, akik eddig érinthetetlennek tűntek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 9:27
Aranyvécé-ügy: Jermak neve már a legfelső körökben bukkan fel
Midas-ügy: Ukrajna legnagyobb korrupciós botránya tovább gyűrűzik (Fotó: AFP)
Krivonosz hangsúlyozta, teljes bizalommal van a hivatal nyomozói iránt, akik szerinte szakmailag felkészülten és feddhetetlenül végzik munkájukat. 

Úgy fogalmazott: az eljárás során összegyűjtött bizonyítékokat megfelelően értékelik majd, és nincs ok azt feltételezni, hogy az ügy elakad vagy elhúzódik.

A részletekről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánt beszélni.

Mint mondta, a vizsgálat előrehaladott állapotban van, a nyomozók és az ügyészek is bizakodóak, a munka folyamatosan zajlik. Kiemelte: az ügy végül bíróság elé kerül, és a hatóságok tartják a szükséges ütemet.

A hivatal vezetője arról is beszélt, hogy a NABU nem hoz nyilvánosságra gyanúsításokat, és neveket sem említ, mivel ezt az európai gyakorlat nem teszi lehetővé. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a „Midasz” ügy körül jelenleg sok a találgatás, és figyelmeztetett: minden beavatkozási kísérletnek következményei lesznek.

Krivonosz szerint már most is érzékelhető egy szervezett kommunikációs nyomás az ügy körül, amelyben egyesek nyilvánosan torzítják a nyomozás során ismertté vált információkat.

A hatóságok eddigi megállapításai alapján az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyek résztvevői mintegy 100 millió dollárnyi illegális jövedelmet mostak tisztára.

A házkutatásokat megelőzően néhány órával az elnök egyik közeli ismerőse, Timur Mindics, valamint egy másik érintett, Olekszandr Zukerman elhagyta Ukrajnát, és Izraelbe távozott. Néhány nappal később Volodimir Zelenszkij jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által Mindics és Zukerman ellen hozott szankciókat, izraeli állampolgárként.

Ezzel együtt a NABU egyik nyomozója, Ruszlan Magamedraszulov jelezte: Mindics nem számít kulcsszereplőnek a hivatal által vizsgált ügyekben.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

A 2004-es narancsos forradalom, majd kiterjedtebb formájában a 2013–14-es Majdan téri forradalom a nyugati szoft power tipikus és sikeres alkalmazása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu