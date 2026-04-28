Korrupciós botrány Ukrajnában: a Midasz-ügyben most jön az elszámoltatás

Krivonosz szerint már most is érzékelhető egy szervezett kommunikációs nyomás az ügy körül, amelyben egyesek nyilvánosan torzítják a nyomozás során ismertté vált információkat.

A hatóságok eddigi megállapításai alapján az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyek résztvevői mintegy 100 millió dollárnyi illegális jövedelmet mostak tisztára.

A házkutatásokat megelőzően néhány órával az elnök egyik közeli ismerőse, Timur Mindics, valamint egy másik érintett, Olekszandr Zukerman elhagyta Ukrajnát, és Izraelbe távozott. Néhány nappal később Volodimir Zelenszkij jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által Mindics és Zukerman ellen hozott szankciókat, izraeli állampolgárként.

Ezzel együtt a NABU egyik nyomozója, Ruszlan Magamedraszulov jelezte: Mindics nem számít kulcsszereplőnek a hivatal által vizsgált ügyekben.

