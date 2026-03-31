Izraelben várják a Mindics-aktát, de az ukrán főügyész tolla két hete beszáradt

Timur Mindicset korrupcióval gyanúsítják, jelenleg Izraelben tartózkodik, ahonnan Kijev szeretné hazaszállítani. Az ügy részleteiről a nyomozást vezető Alekszandr Abakumov beszélt egy interjúban. Szavai szerint minden szükséges dokumentumot benyújtottak a Legfőbb Ügyészséghez, sőt jelentős mennyiségű bizonyítékot fordítottak le héber nyelvre is, hogy az izraeli félnek is egyértelmű legyen a gyanú megalapozottsága, Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész azonban két hete nem írta alá a kérelmet, amely Mindics kiadatásához szükséges – számolt be róla a Sztrana.

Ukrajnában a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét. Fotó: AFP

A lap megjegyzi, hogy Abakumov óvatosan fogalmazott a késlekedéssel kapcsolatban.

Nem vádolta egyértelműen az ügyészséget az eljárás húzásával, inkább arra utalt, hogy Izrael sajátosságai miatt a kiadatási folyamat eleve bonyolult.

Mint fogalmazott, elképzelhető, hogy a Legfőbb Ügyészségen belül még vizsgálják a kérelem jogi megalapozottságát, és emiatt tart tovább a döntés. A nyomozó a reményét fejezte ki, hogy a főügyész hamarosan jóváhagyja a dokumentumokat, ugyanakkor konkrét magyarázatot nem adott arra, mi indokolja a már most is több hete tartó késlekedést.