Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Izraelben várják a Mindics-aktát, de az ukrán főügyész tolla két hete beszáradt

Az ukrajnai korrupciós ügyekben továbbra sincs előrelépés. Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész immár két hete nem írta alá azt a kérelmet, amelyet a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal nyújtott be Timur Mindics üzletember kiadatására, akinek luxuslakásában több millió dollár készpénzt és egy aranyvécét találtak. A férfi jelenleg Izraelben tartózkodik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 31. 18:29
Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész immár két hete nem írta alá azt a kérelmet, amelyet a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyújtott be
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Timur Mindicset korrupcióval gyanúsítják, jelenleg Izraelben tartózkodik, ahonnan Kijev szeretné hazaszállítani. Az ügy részleteiről a nyomozást vezető Alekszandr Abakumov beszélt egy interjúban. Szavai szerint minden szükséges dokumentumot benyújtottak a Legfőbb Ügyészséghez, sőt jelentős mennyiségű bizonyítékot fordítottak le héber nyelvre is, hogy az izraeli félnek is egyértelmű legyen a gyanú megalapozottsága, Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész azonban két hete nem írta alá a kérelmet, amely Mindics kiadatásához szükséges – számolt be róla a Sztrana.

Ukrajnában a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét. Fotó: AFP

A lap megjegyzi, hogy Abakumov óvatosan fogalmazott a késlekedéssel kapcsolatban. 

Nem vádolta egyértelműen az ügyészséget az eljárás húzásával, inkább arra utalt, hogy Izrael sajátosságai miatt a kiadatási folyamat eleve bonyolult. 

Mint fogalmazott, elképzelhető, hogy a Legfőbb Ügyészségen belül még vizsgálják a kérelem jogi megalapozottságát, és emiatt tart tovább a döntés. A nyomozó a reményét fejezte ki, hogy a főügyész hamarosan jóváhagyja a dokumentumokat, ugyanakkor konkrét magyarázatot nem adott arra, mi indokolja a már most is több hete tartó késlekedést.

Januárban a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) már az Interpolhoz fordult, hogy Timur Mindics, valamint Olekszandr Cukerman felkerüljön a nemzetközi körözési listára. Timur Mindics decemberben Izraelben bukkant fel, ahol még egy rövid nyilatkozatot is adott újságíróknak egy tengerparton. 

Ez megerősítette, hogy a gyanúsított szabadon mozog, a kiadatási folyamat pedig egyelőre nem jutott előrébb.

A férfi a helyszínen röviden reagált a kérdésekre, de érdemi magyarázatot nem adott. Azt mondta, jelenleg nem képes kifejteni álláspontját, és nem is tervezi, hogy visszatér Ukrajnába. A Sztrana beszámolója alapján, amikor az állami tulajdonú Enerhoatom vállalattal kapcsolatban kérdezték, Mindics mindössze annyit mondott: – Kiváló cég. Arra a kérdésre pedig, hogy saját szerepét tisztázná-e, úgy válaszolt: – Nem tehetem. 

A hatóságok által szintén keresett Olekszandr Cukermant ugyancsak Izraelben találták meg. 

Midász-ügy: korrupciós botrány, amely Zelenszkij elnökig ér

A Midász kódnevű vizsgálat kimutatta, hogy a teljes energiaszektort átszövi a korrupció. A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy magas szintű bűnszervezet tevékenységéről. A nyilvánosságra került felvételek szerint a szereplők álneveket – például „Ali baba” és „Che Guevara” – használtak, miközben a pénzek útjáról egyeztettek. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy százmillió dolláros kenőpénzrendszert működtetett.

A Mindics ingatlanaiban történt házkutatások során a hatóságok mintegy négymillió dollárnyi, vonalkóddal ellátott és amerikai városnevekkel – például „Atlanta” és „Kansas” – megjelölt bankjegyköteget találtak. 

Nagy feltűnést keltett és óriási felháborodást váltott ki Ukrajnában az a fotó, amely Mindics luxuslakásában készült, és egy aranyvécé és -bidé látható rajta. A korrupciós konstrukció megtervezésével Mindicset vádolják, a gyanúsítottak között pedig Zelenszkijhez közeli szereplők tűntek fel. 

Állami bank neve is felmerült

Az Ukrán Nemzeti Bank közlése szerint a bankoknak egyáltalán nem lett volna lehetőségük olyan nagy összegű készpénzes devizát kiadni, mint amilyenek a NABU Midász hadműveletében bemutatott fotókon szerepelnek – hiszen a háború kezdete óta szigorú készpénzfelvételi korlát van érvényben. Larry Johnson, a CIA egykori tisztje állítólagos belső iratokra hivatkozva azt mondta Andrew Napolitano YouTube-műsorában, hogy az ukrán elnök személyesen is érintett lehet a példátlannak mondott, mintegy 48 milliárd dolláros korrupciós ügyben. A volt CIA-tiszt véleménye szerint a nyilvánosságra került adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik. 

Összefoglalónkban korábban részletesen bemutattuk, hogyan épült ki a hálózat

 

Borítókép: Ruslan Kravcsenko ukrán főügyész (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Napok hordaléka

Bayer Zsolt avatarja

Az én hordalékom mindössze két nap termése. És elborzasztó, mint egy mérgező szeméthegy.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
