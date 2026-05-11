ZelenszkijUkrajnaorosz-ukrán háborúkorrupció

Zelenszkij számára kínos eredmény született

Meglepő eredmény született a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet legújabb közvélemény-kutatása során. A megkérdezett ukrán lakosok nagyobb hányada tartotta a korrupciót jelentősebb fenyegetésnek az ország jövőjére nézve, mint az orosz katonai akciók jelentette veszélyt. A Volodimir Zelenszkij elnök belső körét érintő, egyre növekvő korrupciós botrányok továbbra is az ukrán belpolitika egyik legégetőbb problémájaként vannak jelen.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 9:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A válaszadók több mint fele szerint az állami intézményekben jelen lévő korrupció komolyabb kockázatot jelent Ukrajna fejlődése szempontjából, mint az Oroszország felől érkező katonai fenyegetés.

A KIIS 2026 februárjában nyílt kérdésekkel mérte fel, hogy az ukránok milyen problémákat tartanak az ország és a társadalom előtt álló legnagyobb kihívásoknak. Az így adott spontán válaszok 65 százalékában a háború szerepelt első helyen, míg a korrupciót a megkérdezettek 29 százaléka említette. Ez azt mutatja, hogy irányított kérdés nélkül a legtöbben továbbra is a háborút és az ahhoz kapcsolódó nehézségeket érzik meghatározónak. A mostani kutatásban ugyanakkor ismét feltették azt a kérdést is, amelyet már 2024 májusában is vizsgáltak: a válaszadóknak választaniuk kellett, hogy a hatalmi korrupciót vagy az orosz katonai agressziót tartják-e nagyobb veszélynek.

Ebben az összevetésben a résztvevők 54 százaléka a korrupciót nevezte meg súlyosabb fenyegetésként.

Az orosz katonai agressziót 39 százalék értékelte nagyobb veszélynek, míg 7 százalék nem tudott állást foglalni. A 2024 májusi eredményekhez képest kevesebben maradtak bizonytalanok, és valamivel többen választottak egyértelmű választ. A KIIS szerint jól látható, hogy amikor a közvélemény figyelmét kifejezetten a háború és a korrupció közötti választásra irányítják, akkor ebben az összehasonlításban a korrupció kerül előtérbe. 

Arra is kitértek, hogy a KIIS egy másik felmérése alapján az ukránok több mint 60 százaléka hisz abban, hogy Ukrajna tíz éven belül az Európai Unió egyik sikeres államává válhat. Eközben az ukrán lakosság mintegy egyharmada bizalmatlan Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szemben. A bizalmatlanság hátterében a legtöbb esetben nem a jelenlegi történések állnak: a válaszadók 40 százaléka arról beszélt, hogy Zelenszkijjel kapcsolatos kételyei már 2022 előtt kialakultak, néhány esetben pedig még 2019 előtt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square Az igazi Zelenszkij

Ukrán állami terrorizmus – Berlin hallgatása Kijevnek kedvez?

Az igazi Zelenszkij 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu