Zelenszkij számára kínos eredmény született

A válaszadók több mint fele szerint az állami intézményekben jelen lévő korrupció komolyabb kockázatot jelent Ukrajna fejlődése szempontjából, mint az Oroszország felől érkező katonai fenyegetés.

A KIIS 2026 februárjában nyílt kérdésekkel mérte fel, hogy az ukránok milyen problémákat tartanak az ország és a társadalom előtt álló legnagyobb kihívásoknak. Az így adott spontán válaszok 65 százalékában a háború szerepelt első helyen, míg a korrupciót a megkérdezettek 29 százaléka említette. Ez azt mutatja, hogy irányított kérdés nélkül a legtöbben továbbra is a háborút és az ahhoz kapcsolódó nehézségeket érzik meghatározónak. A mostani kutatásban ugyanakkor ismét feltették azt a kérdést is, amelyet már 2024 májusában is vizsgáltak: a válaszadóknak választaniuk kellett, hogy a hatalmi korrupciót vagy az orosz katonai agressziót tartják-e nagyobb veszélynek.

Ebben az összevetésben a résztvevők 54 százaléka a korrupciót nevezte meg súlyosabb fenyegetésként.

Az orosz katonai agressziót 39 százalék értékelte nagyobb veszélynek, míg 7 százalék nem tudott állást foglalni. A 2024 májusi eredményekhez képest kevesebben maradtak bizonytalanok, és valamivel többen választottak egyértelmű választ. A KIIS szerint jól látható, hogy amikor a közvélemény figyelmét kifejezetten a háború és a korrupció közötti választásra irányítják, akkor ebben az összehasonlításban a korrupció kerül előtérbe.