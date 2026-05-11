Trump terve működik: Zelenszkij tartja magát a megállapodáshoz

Az ukrán elnök szerint az elmúlt két napban ugyan elmaradtak a nagyszabású drón- és rakétacsapások, a frontvonal térségében mégis több mint 150 orosz rohamtevékenységet, több mint száz tüzérségi támadást, valamint csaknem tízezer kamikazedrón-bevetést regisztráltak. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy az orosz hadsereg a fronton nem tartja be a fegyvernyugvást, és szerinte erre különösebb erőfeszítést sem tesz. Hangsúlyozta: az ukrán alakulatok ennek megfelelően reagálnak, és szükség szerint védik állásaikat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)