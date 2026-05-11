Trump terve működik: Zelenszkij tartja magát a megállapodáshoz

Az ukrán államfő esti videóüzenetében úgy fogalmazott: az elmúlt két napban Ukrajna nem indított mélységi akciókat, mivel nem történt tömeges orosz támadás. Hozzátette, a jövőben is ehhez hasonló választ adnak majd, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ha Moszkva ismét teljes intenzitású hadviselésre vált, arra Ukrajna gyors és érezhető reakcióval felel.
Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentett be váratlan fogolycserét és háromnapos tűzszünetet az orosz–ukrán háborúban május 9. és 11. között. Minderre azt követően került sor, hogy a felek korábbi tűzszüneti kezdeményezései nem bizonyultak tartósnak.
Zelenszkij már május 4-én közölte, hogy Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet vezet be. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy május 8-ra és 9-re ideiglenes, kétnapos „győzelem napi tűzszünetet” rendelnek el.
