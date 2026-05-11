Zelenszkijfegyvernyugvásorosz-ukrán háború

Trump terve működik: Zelenszkij tartja magát a megállapodáshoz

Donald Trump amerikai elnök május 8-án háromnapos tűzszünetet és váratlan fogolycserét jelentett be az orosz–ukrán háborúban. Volodimir Zelenszkij ezt követően közölte, hogy Ukrajna nem hajt végre mélységi műveleteket és nagy hatótávolságú csapásokat, amíg Oroszország sem indít tömeges támadásokat. Az ukrán elnök ugyanakkor arról is beszélt, hogy a frontvonalon továbbra is intenzív orosz támadások zajlanak.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 8:08
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin Forrás: AFP
Az ukrán államfő esti videóüzenetében úgy fogalmazott: az elmúlt két napban Ukrajna nem indított mélységi akciókat, mivel nem történt tömeges orosz támadás. Hozzátette, a jövőben is ehhez hasonló választ adnak majd, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy ha Moszkva ismét teljes intenzitású hadviselésre vált, arra Ukrajna gyors és érezhető reakcióval felel.

Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentett be váratlan fogolycserét és háromnapos tűzszünetet az orosz–ukrán háborúban május 9. és 11. között. Minderre azt követően került sor, hogy a felek korábbi tűzszüneti kezdeményezései nem bizonyultak tartósnak. 

Zelenszkij már május 4-én közölte, hogy Ukrajna május 6-án éjféltől tűzszünetet vezet be. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy május 8-ra és 9-re ideiglenes, kétnapos „győzelem napi tűzszünetet” rendelnek el.

Az ukrán elnök szerint az elmúlt két napban ugyan elmaradtak a nagyszabású drón- és rakétacsapások, a frontvonal térségében mégis több mint 150 orosz rohamtevékenységet, több mint száz tüzérségi támadást, valamint csaknem tízezer kamikazedrón-bevetést regisztráltak. Zelenszkij azt is kijelentette, hogy az orosz hadsereg a fronton nem tartja be a fegyvernyugvást, és szerinte erre különösebb erőfeszítést sem tesz. Hangsúlyozta: az ukrán alakulatok ennek megfelelően reagálnak, és szükség szerint védik állásaikat.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij, Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
