OroszországEurópahibrid hadviselés

Európában erősítheti hibrid műveleteit Oroszország

Egyre komolyabb biztonsági fenyegetést jelenthetnek az Oroszországhoz köthető hibrid műveletek Európában – erre figyelmeztetnek a lengyel titkosszolgálatok.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 2:02
Európában erősítheti hibrid műveleteit Oroszország – illusztráció (Fotó: AFP)
Rafal Syrysko, a lengyel belbiztonsági hivatal (ABW) vezetője arról beszélt, hogy Moszkva elsősorban az interneten keresztül toboroz embereket különböző hibrid akciók végrehajtására az EU országaiban.

A lengyel szolgálatok szerint az úgynevezett „olcsó ügynököket” gyújtogatásokhoz, megfigyelésekhez, információgyűjtéshez és más szabotázsakciókhoz használhatják fel. Lengyelországban már most is egyre több hasonló esetet észlelnek.

A végrehajtók között radikalizálódott fiatalok, bűnözői csoportokhoz köthető emberek és külföldiek is lehetnek. Hozzátették: előfordulhat, hogy egyes résztvevők nincsenek tisztában azzal, hogy tevékenységükkel valójában orosz titkosszolgálati érdekeket szolgálnak.

A Dezinformációellenes Központ úgy véli: Oroszország a Nyugat elleni hibrid hadviselés erősítésével Európa destabilizálását, az állami intézményekbe vetett bizalom gyengítését és Ukrajna támogatottságának csökkentését akarja elérni.

 

A közlés szerint Oroszország emellett tovább folytatja Lengyelország elleni információs hadviselését is: olyan propagandát terjesztenek, amely a lengyel hadsereg lejáratását és a katonai szolgálatra jelentkezők elbizonytalanítását célozza.

Borítókép: Európában erősítheti hibrid műveleteit Oroszország. Illusztráció (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
