Európában erősítheti hibrid műveleteit Oroszország

Rafal Syrysko, a lengyel belbiztonsági hivatal (ABW) vezetője arról beszélt, hogy Moszkva elsősorban az interneten keresztül toboroz embereket különböző hibrid akciók végrehajtására az EU országaiban.

A lengyel szolgálatok szerint az úgynevezett „olcsó ügynököket” gyújtogatásokhoz, megfigyelésekhez, információgyűjtéshez és más szabotázsakciókhoz használhatják fel. Lengyelországban már most is egyre több hasonló esetet észlelnek.

A végrehajtók között radikalizálódott fiatalok, bűnözői csoportokhoz köthető emberek és külföldiek is lehetnek. Hozzátették: előfordulhat, hogy egyes résztvevők nincsenek tisztában azzal, hogy tevékenységükkel valójában orosz titkosszolgálati érdekeket szolgálnak.