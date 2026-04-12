Emberi sorsok millióit törte derékba az ukrajnai háború

A nemzetközi közvélemény gyakran méltatja az ukránok ellenállását, ám sokak szerint ez félrevezető: a kitartás nem választás kérdése, hanem kényszer, amelyet a brutális háború teremtett meg.

Forrás: HAON2026. 04. 12. 3:03
Egy háromszintes lakóépület romba dőlt az ukrajnai Odesszában Fotó: Nina Liashonok
Ahogy a világ az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára emlékezett, egyre több elismerő hang szól az ukrán társadalom rendkívüli helytállásáról. Ukrajna az elmúlt években a várakozásokat felülmúlva tartott ki: egyszerre próbálja feltartóztatni egy katonailag erősebb ellenfelet, miközben a mindennapi élet látszólagos normalitását is igyekszik fenntartani, írta a HAON.

Egy többszintes lakóépület ablakát megrongálta egy dróntámadás az ukrajnai Harkivban, 2026. április 6-án

 

A háború valósága

A megszállt területekről érkező beszámolók szerint a konfliktus következményei messze túlmutatnak a hagyományos hadviselésen. A helyi lakosságot tömeges letartóztatások, erőszakos intézkedések és identitásuk felszámolására irányuló törekvések sújtják. A nemzetközi szervezetek több esetben súlyos jogsértésekre hívták fel a figyelmet, amelyek a civil lakosságot érintik. Különösen megrázó a gyermekek helyzete: számos jelentés szerint tömegesen hurcoltak el kiskorúakat Oroszországba. Ezzel kapcsolatban a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen.

A megszállt területeken maradt lakosság mindennapjait az alkalmazkodás jellemzi: a helyieknek gyakran választaniuk kell a lojalitás és az otthonuk elhagyása között. A katonakorú férfiakat pedig akár arra is kötelezhetik, hogy saját honfitársaik ellen harcoljanak.

Mindezek fényében az ukránok kitartása más megvilágításba kerül. Nem rendkívüli képességekről van szó, hanem arról, hogy tisztában vannak a következményekkel: ha feladják az ellenállást, az országuk jövője kerül veszélybe.

Szerettét sirató ukrán nő egy temetőben (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)

Közben Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos kényszersorozás

A civil lakosságnak a háború és a megszállás mellett egy újabb fenyegetéssel is szembe kell nézniük: a kényszersorozás egyre erőteljesebb jelenlétével.

Beszámolók szerint a területi toborzóközpontok, azaz a TCK emberei folyamatosan járják az utcákat, és igyekeznek a hadra fogható férfiakat a frontra juttatni. Egy, a közösségi médiában terjedő eset során egy parkolóban próbáltak egy férfit egy járműbe kényszeríteni. A felvételek szerint az érintett hevesen ellenállt, és csak egy járókelő közbelépésének köszönhetően tudott kiszabadulni, majd elmenekülni.

Sokan azonban nem ilyen szerencsések. A történetek szerint a civil lakosság egy része kettős nyomás alatt él: miközben a háború pusztítása sújtja mindennapjaikat, egyre nagyobb félelemmel tekintenek a bárhol ás bármikor lecsapó TCK-ra.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Miközben a fegyveres konfliktus továbbra is jelentős emberáldozatokkal jár, a háborúpárti Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba került Volodimir Zelenszkij környezetével.

Magyar Péter részvétele az idei müncheni biztonsági konferencia rendezvényen, valamint korábbi kijevi útja egyaránt arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
