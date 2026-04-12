Emberi sorsok millióit törte derékba az ukrajnai háború

A háború valósága

A megszállt területekről érkező beszámolók szerint a konfliktus következményei messze túlmutatnak a hagyományos hadviselésen. A helyi lakosságot tömeges letartóztatások, erőszakos intézkedések és identitásuk felszámolására irányuló törekvések sújtják. A nemzetközi szervezetek több esetben súlyos jogsértésekre hívták fel a figyelmet, amelyek a civil lakosságot érintik. Különösen megrázó a gyermekek helyzete: számos jelentés szerint tömegesen hurcoltak el kiskorúakat Oroszországba. Ezzel kapcsolatban a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ban elfogatóparancsot adott ki az orosz elnök ellen.

A megszállt területeken maradt lakosság mindennapjait az alkalmazkodás jellemzi: a helyieknek gyakran választaniuk kell a lojalitás és az otthonuk elhagyása között. A katonakorú férfiakat pedig akár arra is kötelezhetik, hogy saját honfitársaik ellen harcoljanak.

Mindezek fényében az ukránok kitartása más megvilágításba kerül. Nem rendkívüli képességekről van szó, hanem arról, hogy tisztában vannak a következményekkel: ha feladják az ellenállást, az országuk jövője kerül veszélybe.

Szerettét sirató ukrán nő egy temetőben (Fotó: Anadolu/AFP/Michael Sorrow)

Közben Ukrajnában továbbra is zajlik az erőszakos kényszersorozás

A civil lakosságnak a háború és a megszállás mellett egy újabb fenyegetéssel is szembe kell nézniük: a kényszersorozás egyre erőteljesebb jelenlétével.

Beszámolók szerint a területi toborzóközpontok, azaz a TCK emberei folyamatosan járják az utcákat, és igyekeznek a hadra fogható férfiakat a frontra juttatni. Egy, a közösségi médiában terjedő eset során egy parkolóban próbáltak egy férfit egy járműbe kényszeríteni. A felvételek szerint az érintett hevesen ellenállt, és csak egy járókelő közbelépésének köszönhetően tudott kiszabadulni, majd elmenekülni.

Sokan azonban nem ilyen szerencsések. A történetek szerint a civil lakosság egy része kettős nyomás alatt él: miközben a háború pusztítása sújtja mindennapjaikat, egyre nagyobb félelemmel tekintenek a bárhol ás bármikor lecsapó TCK-ra.