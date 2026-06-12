jegyárbevételusalabdarúgó-vb 2026

Önnek megér egymillió forintot egy vb-meccs? Irány Los Angeles!

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Az Egyesült Államok Paraguay elleni hazai vb-nyitánya nemcsak futballmeccs, hanem a FIFA új jegyárazási politikájának első igazán komoly próbája is. A legdrágább hivatalos jegyek ára forintra átszámolva másfél millió forint körül járt, a VIP-szolgáltatást tartalmazó úgynevezett hospitality-csomagok pedig kétmillió forint fölé kúsztak. A kérdés egyszerű: mennyit bír el a futballszurkoló pénztárcája?

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 10:42
Mauricio Pochettino, az Egyesült Államok szövetségi kapitánya aláírást ad. Hatalmas a várakozás Los Angelesben Fotó: JAMIE SQUIRE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Ez már nem feltétlenül a FIFA bevételi problémája, hiszen a resale-jegyeket egyszer már megvették. Inkább presztízskérdés: lesznek-e üres székek az amerikai válogatott hazai vb-rajtján?

A FIFA hideg üzleti logikája

Hivatalos meccsenkénti bevételi adat nincs, de az ársávok alapján a logika világos: nem a legtöbb szurkolót kell a lehető legolcsóbban beengedni, hanem a lehető legmagasabb áron kell eladni a még eladható jegyeket.

Ez a FIFA hideg üzleti logikája: nem az a kérdés, mennyiért lehet megtölteni egy stadiont, hanem az, mennyi a legmagasabb ár, amely mellett még éppen megtelik. Ha a Los Angeles-i stadion végül telt házhoz közeli képet mutat, a FIFA alighanem igazolva érzi majd magát: a változó jegyárazás működik, a bevétel hatalmas, a kritika pedig elviselhető mellékzaj.

A veszteség máshol jelentkezhet. A világbajnokság továbbra is a futball legnagyobb ünnepének nevezi magát, de a több ezer dolláros belépők világa már nem erről szól. Los Angelesben tehát nemcsak az derül ki, mire megy az Egyesült Államok Paraguay ellen, hanem az is, mennyit bír el a futball, mielőtt a vb-ből végleg luxuscikk lesz.

Labdarúgó-vb 2026, csoportkör, 1. forduló

  • péntek, B csoport: Kanada–Bosznia-Hercegovina 21.00
  • szombat, D csoport: Egyesült Államok–Paraguay 3.00

 

 

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