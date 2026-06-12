Önnek megér egymillió forintot egy vb-meccs? Irány Los Angeles!

Ez már nem feltétlenül a FIFA bevételi problémája, hiszen a resale-jegyeket egyszer már megvették. Inkább presztízskérdés: lesznek-e üres székek az amerikai válogatott hazai vb-rajtján?

A FIFA hideg üzleti logikája

Hivatalos meccsenkénti bevételi adat nincs, de az ársávok alapján a logika világos: nem a legtöbb szurkolót kell a lehető legolcsóbban beengedni, hanem a lehető legmagasabb áron kell eladni a még eladható jegyeket.

Ez a FIFA hideg üzleti logikája: nem az a kérdés, mennyiért lehet megtölteni egy stadiont, hanem az, mennyi a legmagasabb ár, amely mellett még éppen megtelik. Ha a Los Angeles-i stadion végül telt házhoz közeli képet mutat, a FIFA alighanem igazolva érzi majd magát: a változó jegyárazás működik, a bevétel hatalmas, a kritika pedig elviselhető mellékzaj.

A veszteség máshol jelentkezhet. A világbajnokság továbbra is a futball legnagyobb ünnepének nevezi magát, de a több ezer dolláros belépők világa már nem erről szól. Los Angelesben tehát nemcsak az derül ki, mire megy az Egyesült Államok Paraguay ellen, hanem az is, mennyit bír el a futball, mielőtt a vb-ből végleg luxuscikk lesz.